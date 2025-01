Estamos abandonando nossas rotinas de cuidados com a pele em 10 etapas em 2025: aqui está nossa alternativa viral

Sou só eu ou as rotinas de cuidados com a pele de todos dobraram nos últimos anos? Eu também fui vítima da rotina de cuidados com a pele de 10 etapas repleta de soros, dispositivos e cremes em 2024, mas estou empenhado em encurtar essa rotina sem sacrificar a eficácia. Em minha busca por produtos para conseguir uma pele brilhante e hidratada, percebi que alguns dos meus criadores de conteúdo favoritos estavam usando A limpeza viral Olay derrete– e a sua pele nunca esteve tão bonita ou tão agradável.

Olay Cleansing Melts são produtos de limpeza faciais ativados por água que limpam, tonificam e refrescam a pele para uma limpeza profunda, porém suave. Para usar, comece colocando cada almofada pequena para viagem debaixo d’água por três segundos para dissolver. Em seguida, você esfrega as mãos para criar uma espuma rica e cremosa, massageia o produto na pele e enxágue normalmente. Realiza-se em três etapas e deixa a pele perfeitamente preparada para o Olay Super Sérum ($ 35) que todos nós conhecemos e amamos. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas espere até ver os resultados. Recrutei dois criadores, Ahlam Yusuf E Meghan Curriepara nos mostrar por que devemos melhorar (e reduzir) nossas rotinas de cuidados com a pele em 2025. Não vou estragar o final, mas eles apresentam um argumento forte abaixo.

A PREPARAÇÃO

Rotina diária de cuidados com a pele de Ahlam: “Como uma mãe ocupada, admito que minha rotina de cuidados com a pele muitas vezes é ignorada porque, no final da noite, simplesmente não tenho energia para várias etapas. É por isso que adoro Olay Cleansing Melts. etapas – mergulhar, ativar e lavar – ao mesmo tempo que me permite uma limpeza completa.

Bandeiras Verdes Ahlam Skincare: “Sempre procuro produtos que sejam suaves para a minha pele, mas ainda assim eficazes. Verifico se há ingredientes limpos, sem sulfatos agressivos e se eles equilibram a oleosidade sem me ressecar. outros como os fundos de limpeza Olay, que espumam lindamente e são divertidos de usar.

OS RESULTADOS

O testemunho de cuidado de Ahlam: “O que diferencia os fundos de limpeza Olay é sua fórmula 3 em 1. Ele limpa, tonifica e refresca sem deixar a pele esticada. A ausência de sulfatos e conservantes agressivos é uma grande vantagem, e os fundos são muito fáceis de usar. Também aprecio a embalagem adequada para viagens que não ocupa muito espaço. Les Fondants Nettoyants são a prova de que produtos eficazes ainda podem parecer luxuosos, mesmo com uma agenda lotada.

A PREPARAÇÃO

Rotina diária de cuidados com a pele de Meghan: “Gosto que minha rotina diária de cuidados com a pele seja bem simples e rápida! Odeio admitir, mas sou um pouco preguiçosa quando se trata de cuidados com a pele, então gosto de me limitar aos clássicos: limpador, tônico hidratante, hidratante.

Bandeiras verdes para os cuidados com a pele de Meghan: “Minha bandeira verde número um quando se trata de produtos para a pele é se é uma marca em que confio. Se uma marca sempre esteve na vaidade da minha mãe enquanto crescia, sei que posso confiar nela. Hidratante Olay todas as noites antes de dormir, e agora também uso Olay todas as noites antes de dormir.

OS RESULTADOS

A história de cuidados com a pele de Meghan: ‘Estou obcecado em ver influenciadores de pele postarem suas rotinas noturnas de 10 etapas, mas sempre mantenho minha pequena rotina de três etapas. Minha rotina típica de ‘preparação’ começa com a remoção da maquiagem com meus Cleansing Melts que tenho adorado Ultimamente, os derretimentos de ácido hialurônico são diferentes de qualquer outro produto que experimentei. pessoas preguiçosas como eu: limpam e tonificam em uma única etapa. Estou convencida de que sempre quero tirar a maquiagem no meio do dia, então manter alguns produtos de limpeza na bolsa é uma mudança de jogo e suave, mas eficaz. .