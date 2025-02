"Estamos antecipadamente": Após esse senso de conti é o fim de

Aqui Sanremo 2025 A comparação entre Carlo Conti é inevitável, devolvida All’ariston Após uma parada que durou cinco anos, e Amadeus, que decidiu se dedicar a uma nova aventura no Canale Nove, que não é particularmente bom para ser honesto. Eles devolvem os fãs de Carlo Conti que ouvem sua voz ouvir. Muitos aprovam esse festival linear, enviado e especialmente com ritmo e uma música após a outra, que de fato leva em consideração as necessidades temporárias que tentam não fechar ou para a noite e a atenção dos espectadores demais.

Os memes em Amadeus são desperdiçados com AMA dedicada a dizer: “EHM, somos antecipadamente? Vamos atrasar”. E o caso do condutor Gura, apenas durante seu primeiro episódio, ele costuma se repetir “estamos antecipadamente”. Em suma, Carlo Conti nas mídias sociais consome sua vingança. Nos últimos anos, Ariston ficou à distância, voltou e a cena foi retomada com grande coragem e grande teimosia. As escolhas dos condutores fizeram o resto com o estrondo de ter Gerry Scotti, mas também Antonella Clerici: duas colunas reais da TV. Nenhum efeito de “vampirismo” como aconteceu para Fiorello em Amadeus …