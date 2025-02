“Estamos em uma maneira muito boa de superar qualquer pessoa que queira”: o que o presidente dos Estados Unidos disse depois de nos encontrar com o primeiro -ministro Modi na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta -feira que o primeiro -ministro Narendra Modi é seu “grande amigo” há muito tempo e enfatizou que é uma “grande honra” tê -lo na Casa Branca.

Trump disse que os dois líderes compartilharam um “relacionamento maravilhoso” e mantiveram os laços durante o período de quatro anos. Ele disse que eles manterão conversas sobre petróleo, gás e comércio. Ele também parabenizou o primeiro -ministro Modi por ter feito um ótimo trabalho.

O presidente sugeriu que não era possível combater a China se os Estados Unidos fossem difíceis com a Índia no comércio. “Como você vai lutar contra a China se for difícil com a Índia no comércio?” O presidente Trump disse em resposta a uma pergunta durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro -ministro Modi.

Anteriormente, Trump recebeu Modi no lobby da ala ocidental na Casa Branca, em Washington, DC, na sexta -feira (horário indiano). Os dois líderes compartilharam um abraço caloroso enquanto se cumprimentavam. Os dois líderes elogiaram seu forte vínculo quando a reunião ocorreu em meio a preocupações com os planos de taxas recíprocas de Trump, que também podem afetar a Índia. Poucas horas antes da reunião, Trump anunciou tarifas recíprocas, dizendo que os Estados Unidos coletarão as mesmas posições que os países o impõem “sem exceções”.

“Estamos em uma maneira muito boa de superar qualquer pessoa que queira. Mas não estamos procurando superar ninguém, estamos procurando fazer um bom trabalho. Fizemos um trabalho fantástico para o povo americano. Tivemos quatro ótimos anos. E fomos interrompidos por um governo terrível … agora, estamos colocando novamente.

O primeiro -ministro Modi começou a visita de dois dias nos Estados Unidos na quinta -feira. Antes de conhecer Trump, o primeiro -ministro Modi comemorou reuniões bilaterais com o consultor de segurança nacional dos Estados Unidos, Mike Waltz, CEO da Tesla, Elon Musk, empresário indiano Vivek Ramaswamy e diretor de inteligência nacional dos EUA (DNI) Tulsi Gabbard.

“É uma grande honra ter o primeiro -ministro Modi de India. Ele é um grande amigo meu por um longo tempo. Tivemos um relacionamento maravilhoso e mantemos o relacionamento durante o nosso período de 4 anos … acabamos de começar de novo Eu acho que temos coisas muito boas de falar.

Modi está entre os líderes do primeiro mundo a visitar os Estados Unidos após a inauguração do presidente Trump. Ele foi convidado a visitar dentro de três semanas após o novo governo para assumir o cargo.

Desde novembro de 2024, o primeiro -ministro Modi e Trump falaram ao telefone duas vezes. O ministro de Assuntos Externos, S Jaishankar, participou da cerimônia de abertura do presidente Donald Trump como enviado especial do primeiro -ministro Modi. Durante a visita, Eam Jaishankar também se reuniu com o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e participou da reunião de Ministros das Relações Exteriores da Quad em janeiro de 2025.

“Temos mais petróleo e gás do que qualquer outro país do mundo com muito. Nós nos vemos, você é meu amigo há muito tempo.

O primeiro -ministro Modi chegou aos Estados Unidos depois de concluir sua visita de três dias à França, onde participou de vários programas relacionados à inteligência artificial (IA), comércio, energia e ligações culturais. Ele presidiu a cúpula de ação da IA, juntamente com o presidente francês Emmanuel Macron.

Como você vai lutar contra a China se for difícil com a Índia no comércio?

Fonte