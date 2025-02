Estamos nos bastidores dos prêmios SAG – todas as fotos refrescantes que você não viu

Dar um relato da moda do tapete vermelho é de alguma forma minha coisa. Às vezes escrevo artigos para o conforto do meu sofá. Outras vezes, estou em eventos da IRL, tentando febrilmente atrair a atenção das celebridades para perguntar o que elas usam. Às vezes eu coloco meu chapéu de influenciador e relato as roupas No meu tiktok. O que quero dizer é que conheço um bom tapete vermelho quando vejo um, e os preços da guilda dos atores da tela de hoje certamente correspondem à conta. Enviamos nosso fotógrafo para capturar a loucura do tapete vermelho, e essas fotos épicas são o resultado.

Os indicados para este ano SAG Awards incluem Ariana Grande, Cynthia Erivo, Pamela Anderson, Timothee Chalamet, Adam Brody, Demi Moore e outros. A lista de apresentadores também é empilhada com a risters A. Selena Gomez, Kerry Washington, Michelle Yeoh, Millie Bobby Brown e Jane Fonda estão prontos para colocar preços no palco. Role para baixo para obter nossas fotos exclusivas.

(Crédito da imagem: Katie Jones / Shutterstock para aqueles que usam)

Millie Bobby Brown faz uma entrada na moda.

Jane Fonda e meio Moore alcançam o tapete vermelho.

Demi Moore está encantado por estar aqui.

Pamela Anderson parece etérea, mesmo por trás.

Brooke Shields riu.

Zoe Saldaña atinge uma pose.

Os detalhes do vestido de Kerry Washington merecem ser vistos de perto.

Ela pode ter trazido o peplums sozinho.

Sofia Carson se parece com a quintessência do glamour.