Estão 8 ° C em Nova York agora: 14 novos itens que estou comprando para me manter aquecido e chique

Se você verificar o aplicativo de previsão do tempo e derramar uma lágrima (ou duas) por causa das temperaturas de um dígito, seja bem-vindo ao seu grupo de apoio. É aqui que compartilho as últimas tendências da moda de inverno que vão te incentivar a sair da cama, se vestir e enfrentar o dia com estilo. Sou culpado de cair em uma rotina de roupas no próximo inverno. O piloto automático liga e pego um suéter de caxemira, jeans, botas com sola e meu confiável casaco de lã – um conjunto confiável, mas seguro. O lote desta semana de novos produtos de marcas, incluindo República das Bananas, BrechaE Loja inclui peças que irão inspirar novamente qualquer guarda-roupa de inverno. Lenços triangulares, suéteres com capa e botas novas são apenas as peças que eu precisava para querer me vestir novamente. Para ver minhas novidades favoritas que ajudarão você a se manter aquecido neste mês, continue lendo.

República das Bananas Trench coat de lã italiana hidrorrepelente Não é frequente encontrar “repelente à água” e “lã” na mesma frase. Eu agiria rapidamente neste casaco.

Pessoas livres Lenço triangular essencial Lenços triangulares estão por toda parte em Nova York agora.

manga Cardigã de capa com detalhe de lenço Um suéter chique estilo capa para vestir.

Paige Calça jeans reta Sawyer Uso jeans o ano todo, mas neste inverno estou optando por estilos com costura interna mais longa.

Steve Madden Jones em camurça marrom chocolate Tenho essas botas pretas e as uso com tanta frequência que é hora de investir em outra cor.

A Face Norte Chapéu de cabine Fohair Ninguém faz itens essenciais de inverno como The North Face.

Com as meninas Casaco com cinto A costura é 10/10.

República das Bananas Suéter grande com decote em V em caxemira leve A malha ideal para sobreposição.

Brecha Camisola com decote em V e ponto shaker

Quando não estiver usando jeans, pegue-me de veludo cotelê.

Tony Bianco Riley Preto Veneza Um estilo semelhante à popular bota Khaite Marfa.

A Face Norte Casaco Osito Lux O velo que você não vai querer tirar.

Atleta Calça Venice listrada cintura alta com perna larga Dica: Use calças de moletom por cima das leggings ao fazer tarefas ou ir à academia.