Estará o primeiro-ministro Modi por trás da guerra entre Israel e o Hamas? Especialista paquistanês faz afirmação estranha, diz que Netanyahu está demolindo Gaza para que a Índia… | Notícias da Índia

Já se passou mais de um ano desde o início da guerra entre Israel e Gaza. Tudo começou em 7 de outubro de 2023, quando militantes palestinos lançaram um ataque contra Israel, ceifando a vida de mais de 1.000 pessoas e iniciando a guerra entre Israel e o Hamas.

A Índia tem apelado consistentemente a uma solução pacífica para a disputa Israel-Palestina e instado as nações a evitarem a violência. No entanto, um especialista paquistanês tem uma opinião diferente e estranha sobre a guerra entre Israel e o Hamas.

Agora que estamos em 2025, o país vizinho, o Paquistão, apresentou uma estranha teoria por trás do que levou à escalada das tensões no Médio Oriente. Um especialista, falando num programa de televisão no Paquistão, afirmou que houve um acordo entre o primeiro-ministro israelita Netanyahu e o primeiro-ministro Narendra Modi.

Um vídeo do programa de televisão paquistanês tornou-se viral e o especialista foi visto explicando as razões do surgimento do conflito no Médio Oriente. Ele disse que Netanyahu quer expandir os interesses comerciais indianos em Gaza, além de ceder o porto de Haifa a Nova Delhi.

Apesar de confuso e surpreso, o apresentador continuou ouvindo pacientemente o especialista. “A campanha de Gaza foi uma conspiração pré-planejada entre Modi e Netanyahu”, disse o especialista. “Netanyahu prometeu a Modi dar-lhe o controle de uma Gaza limpa e ordenada. É por isso que Netanyahu está acabando com o Hamas”, disse ele.

A Índia manifestou o seu apoio a Israel contra o ataque terrorista levado a cabo pelo Hamas e defendeu a solução de dois Estados entre Israel e a Palestina. Por outro lado, o Paquistão apoiou incondicionalmente a Palestina contra Israel.