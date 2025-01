Estará o Secretário de Estado dos EUA a caminho do Panamá para moldar a ameaça de Donald Trump ao Canal? Novos relatórios sugerem…

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, provavelmente visitará o Panamá no final de janeiro. A visita é esperada depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que retomaria o Canal do Panamá.

Todos os responsáveis ​​salientaram, no entanto, que os planos de viagem são provisórios. A viagem deverá ser a primeira de Rubio ao exterior como secretário de Estado.

Por que Rubio poderia visitar o Panamá?

O Politico informou que Rubio deverá cobrir pelo menos dois tópicos que estão no topo da agenda de política externa MAGA de Trump durante a viagem. Estas incluem “a redução da migração ilegal e o esforço de Trump para recuperar o Canal do Panamá”, de acordo com um dos atuais e antigos funcionários.