Estas 20 peças aconchegantes da J.Crew, Gap e The North Face oferecem o estilo de inverno ideal

Verificação da vibração da Costa Leste: estamos no espesso clima de inverno. O estilo pessoal tem (quase) Saí pela janela – está frio demais para usar qualquer coisa além de camadas. No último fim de semana experimentei algumas temperaturas que nunca pensei que iria enfrentar, mas em homenagem a este tempo gelado, decidi partilhar alguns favoritos da moda que estão a ajudar-me a passar por esta prova.

Na minha opinião, Janeiro tem má reputação. Pode não haver um feriado festivo pela frente, mas Leste o momento perfeito para pausas para esquiar, chalés aconchegantes e conjuntos perfeitamente organizados. Nas pistas, tudo gira em torno de equipamentos de esqui coloridos e acessórios funcionais e elegantes (alerta de spoiler: meus favoritos vêm de A Face Norte ). Nas ruas da cidade, eu usaria casacos de pele, suéteres de caxemira e sapatos com sola grossa. Não importa onde você esteja, tenho ideias de compras para ajudá-lo a superar o mês mais frio do ano. Continue navegando para comprar meus itens essenciais de inverno.

Qualquer pessoa que experimente o verdadeiro inverno usa um ou dois casacos de A Face Norte . As jaquetas da marca são parte essencial do cenário do street style de inverno nova-iorquino por sua estética e funcionalidade. Mas se você está procurando equipamentos para neve de alto desempenho, as últimas novidades da The North Face são perfeitas para férias em clima frio. Esteja você esquiando, praticando snowboard ou relaxando perto da lareira, essas peças não são negociáveis ​​em uma lista de embalagem.

A Face Norte Jaqueta Shell Dragline A Face Norte Calças Isoladas Freedom A Face Norte Luvas de esqui de Montana A Face Norte Jaqueta Thermoball™ Snow Triclimate® A Face Norte Oh Mega chapéu de pom pom de pele A Face Norte Tênis de tração Thermoball™

Para roupas de inverno legais e sem esforço, Brecha entrega a mercadoria. Pesquisei bastante sobre a arte das camadas e adorei o que meu colega Aniyah Moriniafiz isso nesta temporada. Vestir um casaco de pele sobre um moletom cinza é o tipo exato de estilo altamente gratificante e fácil de que preciso. Além disso, criar um visual monocromático leva apenas alguns minutos, mas permite que você saia com estilo. Continue navegando para comprar peças inspiradas nos meus designers de moda favoritos.

Brecha Casaco curto de pele sintética Brecha Casaco de pele sintética reciclado Brecha Moletom com capuz vintage macio Brecha Calça jeans baggy cintura média ultramacia Brecha Jeans slim vintage de cintura alta

Se aprendi morando em Los Angeles e Nova York, é que as pessoas têm muito diferentes interpretações do que os “sapatos de inverno” implicam. Durante o verão usávamos botas com vestidos de verão, e agora no inverno passamos a usar salto com meias. Sou totalmente a favor de quebrar as regras sazonais, então aqui estão minhas seis principais recomendações de calçados. Steve Madden .

Steve Madden Bota Jones em camurça marrom chocolate Steve Madden Mocassim Madison em camurça vermelha Steve Madden Botins de couro preto empoeirado Steve Madden Mocassim plataforma Leon em camurça marrom Steve Madden Bombas Slingback Reyes Black Box Steve Madden Mocassins com tachas de couro preto Minka

Eu nunca conheci nenhum J.Crew Eu não gostava de tricô. O preço é imbatível em qualidade e estilo (além disso, o varejista sempre tem ótimas vendas). Abaixo você encontrará uma mistura de itens com preço integral e em promoção que me ajudam a sobreviver na tundra congelada que é o Brooklyn. Continue navegando para comprar minhas meias, cachecóis e suéteres favoritos.