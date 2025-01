Estas 5 cores clássicas de inverno nunca sairão de moda: veja como usá-las agora

Quando se trata de criar o guarda-roupa de inverno perfeito, é fácil ver por que tendemos a gravitar em torno de certas paletas de cores ano após ano.

Há algo inerentemente reconfortante nas cores clássicas de inverno: aqueles tons profundos e ricos e neutros versáteis que dominam os meses mais frios. Para aqueles de nós que descrevem nosso estilo como atemporal, as cores do inverno não são apenas sazonais – elas são um produto básico o ano todo. Pense em tons de cinza, marinho e preto que combinam perfeitamente com tudo do seu guarda-roupa. Quer você seja minimalista ou alguém que adora adicionar um toque sutil de cor às suas roupas, esses tons têm sido básicos para designers e especialistas em estilo.

É claro que seríamos negligentes se não mencionássemos como os desfiles há muito influenciam as paletas de cores do inverno. Prada, Miu Miu e Bottega Veneta certamente desempenharam um papel em nos persuadir a olhar além do preto e branco quando se trata de uma paleta simples e elegante, com Prada defendendo o azul marinho e Bottega e Miu Miu apoiando ternos cinza, malhas e lã. saias. Além das passarelas, a cultura do street style consolidou esses óculos de sol como um elemento-chave da temporada. Pense nos looks casuais característicos das gêmeas Olsen: elas dominam a arte das camadas e do vestir monocromático, mas sempre nesses novos tons neutros, demonstrando um guarda-roupa de inverno chique sem esforço.

Também há algo profundamente prático nessas cores. Embora um casaco rosa choque possa parecer uma moda divertida, nada supera a versatilidade de um sobretudo cinza lindamente cortado. E para os amantes das cores, o inverno não significa necessariamente aderir inteiramente aos neutros: os tons bordô e marinho profundo oferecem um toque diferente aos tons tradicionais de inverno, ao mesmo tempo que permanecem elegantes. Minha dica para adicionar variedade é brincar com as texturas: pense em caxemira macia, lã tátil e couro macio.

Agora, se você está planejando uma atualização completa do guarda-roupa para 2025 ou apenas deseja adicionar algumas peças-chave, reuni cinco cores essenciais de inverno que são atemporais e estão na moda. Esteja avisado: essas coisas podem tirar você do seu “janeiro sem gastos” antes que o mês termine.

Compre cores clássicas de inverno:

1. Cinza

Notas de estilo: Do pomba suave ao carvão profundo, o cinza é talvez o tom neutro mais trendy do momento (use o marrom!), mas sempre permanecerá atemporal, não importa a execução – seja como base para camadas ou quando estilizado monocromaticamente, ele exala sofisticação. Nesta temporada, vimos casacos e ternos cinza dominarem as coleções de marcas como The Row e Saint Laurent, comprovando sua longevidade. Combine um blazer cinza justo com uma gola alta branca e calças pretas de perna larga para uma versão moderna de roupas de escritório ou, para momentos casuais, coloque uma camada de malha de caxemira cinza sobre jeans casuais e finalize com botas de cano alto.

Compre a cor:

Totem Casaco Forrado Clássico Médio Cinza Melange Um casaco lindamente cortado com linhas limpas para camadas sem esforço.

COS Suéter grosso de gola redonda em caxemira pura Suave, luxuoso e com o tom perfeito de cinza pomba.

Com cintura alta e corte reto, esse modelo é ideal para o trabalho ou fim de semana.

NOVO SALDO Tênis Made in USA 990V6 em camurça, couro e malha Os “tênis do pai” favoritos de todos combinam com tudo, desde calças largas até jeans escuros.

2. Vinho

Notas de estilo: Tons vermelhos profundos adicionam instantaneamente calor e elegância a qualquer roupa. Nesta temporada, tons bordô foram vistos em Valentino e Jacquemus, frequentemente usados ​​da cabeça aos pés para máximo impacto. Quer opte por um casaco extravagante ou por uma malha simples, o tinto vinho é um clássico que nunca deixa de marcar. Combine um vestido de malha cor de vinho com botas pretas de cano alto e joias douradas para um look noturno. Alternativamente, um lenço cor de vinho pode elevar seu casaco do dia a dia em um instante.

Compre a cor:

MANGA Camiseta justa drapeada Uma peça ousada, mas usável, que combina bem com peças elegantes.

ZARA Saia de comprimento médio 100% lã Acho que você ficaria surpreso com o desgaste que isso causaria.

Subir e cair O melhor lenço de caxemira Posso pensar em tantos looks que esse lenço vai elevar.

Baixo GH Weejuns – mocassins Clássicos e atemporais, esses mocassins vão adicionar um toque sutil de cor aos looks neutros.

3. Marinha

Notas de estilo: O azul marinho costuma ser ofuscado pelo preto nos guarda-roupas de inverno, mas nesta temporada ele está passando por um grande momento. Visto em Jil Sander e Max Mara, esse tom profundo e fresco é ideal para quem quer dar profundidade aos looks sem se aventurar em territórios mais claros. Use um casaco azul marinho sobre um vestido de malha branco e botas pretas para um look chique durante o dia. Se você estiver indo para o território noturno, experimente uma blusa de cetim marinho enfiada em uma calça preta justa.

Compre a cor:

A linha Bolsa grande N/s Park em couro Uma opção estilosa das próprias gêmeas Olsen.

O corte clássico e o tom marinho profundo tornam-no um item básico do guarda-roupa.

Andar Suéter mescla de lã e alpaca Vista para cima ou para baixo, esta peça versátil irá acompanhá-lo durante o inverno.

VIVER EM VENEZA Sapatilhas de veludo Mary Jane

4. Preto

Notas de estilo: Impossível falar das cores do inverno sem falar do preto. Um eterno favorito, o preto não é apenas clássico e lisonjeiro, mas também incrivelmente fácil de estilizar. Quer você prefira uma abordagem minimalista ou goste de adicionar textura por meio de couro e malhas, o preto é um item básico do inverno. Opte por um trench de couro preto sobre uma gola alta branca e jeans retos para um look casual sofisticado. Ou, para a noite, experimente um vestido preto com camadas de um blazer grande.

Compre a cor:

Ideal para a noite mas fácil de usar com botas e malha para o dia.

H&M Calça jeans slim mom com tornozelo alto Jeans pretos são perfeitos para combinar com tudo.

Botins de couro com bico quadrado Robustas, mas elegantes, essas botas rapidamente se tornarão um item básico do inverno.

e outras histórias Cardigã casual de lã

5. Branco

Notas de estilo: Embora o branco possa não parecer a cor mais óbvia do inverno, ele se tornou um favorito da moda por sua capacidade de iluminar até mesmo as roupas mais escuras. Brilhante, limpo e surpreendentemente versátil, o branco oferece uma nova visão do molho para salada no frio. Experimente um look branco da cabeça aos pés com malha grossa e calças largas, ou talvez opte por peças creme e misture acessórios pretos para um acabamento de alto contraste. A blusa branca também é uma escolha ousada e que nunca passa despercebida.

Compre a cor:

JOSÉ Casaco de caxemira dupla face Rica Chique e minimalista, este casaco oferece uma versão luxuosa dos brancos de inverno.

Autógrafo Suéter de caxemira pura com gola redonda A caxemira branca não pode ser mais clássica do que isso.

AGOLDE Calça jeans desfiada com cintura alta Luna A companhia perfeita para as suas malhas de inverno favoritas.