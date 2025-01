Estas 9 peças clássicas formarão a base do meu guarda-roupa cápsula 2025

Um equívoco comum sobre editores de moda é que todos nós temos que amar tendências e usar roupas extravagantes como padrão, mas esse não é o caso. Muitas pessoas que conheço na indústria têm um estilo pessoal muito definido e não são facilmente influenciadas por modas passageiras. Sim, alguns editores gostam de experimentar cores, estampas e texturas em seus próprios termos, mas por outro lado, muitos têm gostos muito simples. Meu? Eu pertenço à última categoria.

Meu guarda-roupa estava muito mais na moda quando eu estava no início da carreira, mas depois de perceber que queria atualizá-lo todos os anos, soube que precisava adquirir o hábito de comprar algo muito moderno. momento. Então, nos últimos oito anos, passei muito tempo adicionando apenas itens de moda muito clássicos à minha coleção.

No entanto, isso não significa que você não possa fazer acréscimos em tempo hábil. A cada ano, a versão “clássica” evolui e é enriquecida com novas funcionalidades. Eles podem ser inspirados na passarela, no estilo de rua ou em um conjunto de influenciadores. Esta pode ser uma tendência de saia que todos concordamos que é bastante atemporal, mas que não é usada em massa há algum tempo. Ou talvez seja algo considerado obrigatório, mas uma nova atualização de cor que não foi explorada significativamente antes.

Então, como será o “clássico” em 2025? Que peças são inspiradas no clima da moda atual, mas também não parecerão fora de moda daqui a cinco anos? Ofereço nove sugestões abaixo. Role para vê-los.

9 PEÇAS CLÁSSICAS PARA INVESTIR EM 2025 E ALÉM

1. CASACO MAXI

Notas de estilo: Quando se trata de casacos, os estilos simplistas tomaram conta desta temporada. Embora sempre haja um lugar prático para jaquetas de penas, não há dúvida de que os maxi casacos de lã oferecidos por marcas como The Frankie Shop, The Row e Toteme se adaptam mais perfeitamente ao modelo clássico.

Compre a peça:

A loja Frankie Casaco oversized em mistura de lã Gaia Esse estilo é o preferido entre as fashionistas.

Seguindo Casaco texturizado cinza escuro em mistura de lã premium Um maxi casaco vai vestir qualquer roupa, até jeans e um moletom.

TOTEM Casaco drapeado em lã misturada com franjas Os detalhes do lenço continuam essenciais este ano.

2. SAIA LÁPIS DE COURO

Notas de estilo: O ano passado foi tudo sobre saias, e parece que as fashionistas também não as abandonarão em 2025. Nas últimas semanas, notei mais do que um punhado de caras estilosos usando uma saia em particular: a saia lápis de couro. Muitos de nós já podemos ter esta peça no guarda-roupa, atestando ainda mais o seu carácter clássico. Caso contrário, um estilo preto será sempre um investimento inteligente, mas você também tem a opção de tons chiques de marrom e oliva.

Compre a peça:

Assobios Saia midi de couro preta Jamie Tão clássicas quanto as saias de couro.

A LINHA Saia longa de couro berth Agite as coisas com creme.

Autógrafo Saia lápis de couro na altura do joelho Este estilo oliva está disponível nos tamanhos 6 a 22.

3. PULSEIRAS DE PUNHO

Notas de estilo: Uma das maneiras mais fáceis e econômicas de deixar suas roupas frescas e elegantes é usar joias estilosas. Para 2025, usar punhos de metal em cada pulso deve se tornar uma dica de estilo favorita entre influenciadores e estilistas de rua, e com aparência clássica.

Compre a peça:

Adoro o contraste criado por uma camisa de algodão impecável e pulseiras de metal.

Açora Pulseira robusta exclusiva em ouro Uma peça que você usará por toda a vida.

MANGA Pulseira Maxi Volume Invista em dois e use um em cada pulso.

4. JEANS ESCURO

Notas de estilo: Existem poucas peças mais clássicas que o jeans. Para 2025, a paleta é significativamente mais escura, com tons índigo profundos tomando conta de quase todas as silhuetas de jeans.

Compre a peça:

Assobios Calça jeans escura com punhos O detalhe no verso parece muito atual.

comer Calça jeans boyfriend Bonnie cintura média Kendall Jenner usa regularmente jeans Khaite.

MANGA Calça jeans cintura alta Danila Um ótimo par se você estiver com orçamento limitado.

5. SACOS DE BOLICHE

Notas de estilo: Ok, então a bolsa oversized pode não ser novidade para 2025, mas esse não é o objetivo dos itens clássicos, certo? A bolsa Margaux da Row continua muito procurada (a marca lançou há poucos dias uma grande reposição que já está quase concluída). Esta será música para quem 1) já investiu no original, ou 2) escolheu uma homenagem elegante. Acredite em mim, esta bolsa não vai a lugar nenhum rápido.

Compre a peça:

A linha Bolsa de couro Margaux

Vi isso na loja neste fim de semana e é ainda mais lindo na vida real.

Totem Bolsa de dia em camurça preta A Toteme acaba de lançar sua próxima It bag, e ela é muito elegante.

6. PÓLOS

Notas de estilo: Este é provavelmente o item mais moderno desta lista, mas ouça-me. Quantas vezes as camisas pólo estiveram na moda nos últimos anos? Eu responderei por você – muitas vezes para contar! No momento, estamos vendo estilos de manga comprida surgindo ao lado das camisas de rugby, mas tenha certeza de que camisas pólo de qualquer tipo nunca estarão realmente “fora de moda”.

Compre a peça:

Claro, a H&M tem uma excelente variedade de camisas pólo.

COS Camisa polo listrada casual de manga comprida Isso vai ficar ótimo com os jeans índigo acima.

Reforma Camisa de rugby Anna Isso também vem em uma linda faixa vermelha.

7. MOCAS DE CAMURÇA MARROM

Notas de estilo: Os mocassins têm sido considerados um estilo básico de sapato plano por muitos já há algum tempo; tanto que eu chegaria ao ponto de dizer que eles são totalmente à prova de tendências. Porém, isso também não significa que não possam estar atualizados e, por enquanto, são os pares de camurça marrom com visual luxuoso que estão tomando conta.

Compre a peça:

SÃO LAURENTE Mocassim mocassim de camurça com logo Esses mocassins Saint Laurent estão esgotados em todos os lugares, mas acabei de encontrar um estoque secreto.

Arket adotou uma abordagem mínima com seu par.

OFICINA DE ATP Mocassins de camurça Airola Não há risco de se sentir namorado com este par.

8. CALÇAS CINZA

Notas de estilo: Usar calças justas sempre lhe dará um visual refinado. Embora o preto seja uma opção segura, esses são os pares de cinza que mais vejo nos primeiros meses de 2025. Use-os para neutralizar as cores mais vivas do vermelho ou amarelo brilhante, mas, para uma visão sofisticada, esta combinação de creme e o aço é difícil de igualar. .

Compre a peça:

COS Calça casual de sarja com pernas largas O formato esvoaçante dessas calças parece tão sofisticado.

Ninguém vai adivinhar que custará menos de £ 30.

e outras histórias Calças justas de lã

9. VESTIDOS DUAS CORES

Notas de estilo: Concordo com você, atualmente não estou pensando em usar vestidos, mas sendo a planner que sou, há um estilo que mantenho em mente. Os vestidos bicolores preto e branco não são apenas chiques, eles resistirão ao passar do tempo, sendo um bom investimento, sempre que você acabar fazendo.

Compre a peça:

ZARA Vestido sem alças texturizado combinando Estou adicionando isso aos meus favoritos para a primavera.

Reforma Vestido Esmarie O vestido mais lindo de 2025.