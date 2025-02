"Este agora é um clube": eu "crianças" Em Djokovic incultano pecador

A União de Tennistas Profissionais PTPA, fundada em 2021 por Novak Djokovic um Vasek Pospisil vai para o ataque de Jannik Sinner Cabeça -Ponte após a desqualificação por três meses do número um na ordem de classificação ATP. “Não importa para aqueles que torcem, agora algumas coisas estão claras. O” sistema “não é um sistema. É um clube. A suposta critério que está em caso de base é, na realidade, uma cobertura para Adaptado semelhanças, tratamentos injustos e decisões inconsistentes.

Eles não são apenas os diferentes resultados para diferentes jogadores. É a falta de transparência. A falta de processo. A falta de consistência. A falta de credibilidade na sopa alfabética das agências responsáveis ​​por regular nosso esporte e atletas “. Este é o comunicado de imprensa do Associação Profissional de Tennis Players (PTPA) Sobre o caso envolvido com Jannik Sinner, após o acordo com a WADA e os três meses de desqualificação.





“A falta de dedicação devido a ATP, WTA, Grand Slams, ITIA e WADA para reformar e criar um sistema honesto e transparente para o futuro. Esse preconceito é inaceitável para todos Seus fãs são hora de mudar.