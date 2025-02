A modernização do sistema regional de saúde continua na região de Vologda. Este ano está programado para instalar 18 novos pontos modulares de ambulatórios paramédicos em 17 municípios. O trabalho ocorre dentro da estrutura do projeto do governador “Rural FAP” e do projeto nacional “Long and Active Life”.

De acordo com o governador da região de Georgy Filimonov, serão revisados ​​12 outros FAPs em nove municípios. A preparação da instalação de estruturas já começou. Por exemplo, o trabalho cadastral no local selecionado é realizado na vila do distrito de Nikolskoye Ust-Kubinsky. A documentação é estabelecida para a construção do Venitsky FAP. As terras da terra para a instalação do FAP de Lokhotsky foram transferidas para o uso ilimitado do Hospital Distrital Central de Tarnogsky.