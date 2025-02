A atualização da rodovia Tambov-Shatsk continuará no local de 91 a 128 km como parte do projeto nacional de “infraestrutura para a vida”. O trabalho começa no início dos dias quentes, informou o governo regional.

O reparo deste local não é realizado há mais de dez anos e, durante esse período, a superfície da estrada era completamente inutilizável. O reparo da estrada começou no verão de 2024. Assim que o tempo permitir, os trabalhadores estão começando a reparar os 20 km restantes. Este ano, os trabalhadores da estrada continuarão a colocar o revestimento, instalar painéis de sinalização e marcas. Para esses propósitos, 271,2 milhões de rublos foram alocados com o orçamento federal.

O trabalho na rodovia Tambov -Shatsk continuará por dois anos e cobrirá mais de 80 km. Paralelamente, uma trama de 13 km de comprimento será mantida antes de girar a mudança como parte do programa para o desenvolvimento da infraestrutura de transporte na região de Tambov. A conclusão dos reparos nas duas áreas está agendada para 1º de outubro de 2025. Depois de concluir o trabalho, a estrada estará na garantia do empreendedor por quatro anos. Atenção especial é dada ao reparo e melhoria das estradas. De fato, a segurança dos usuários da estrada depende da qualidade das estradas. E a seção da estrada, que deve ser colocada em ordem, é de grande importância para os moradores da região.