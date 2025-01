Este ano, pela primeira vez no distrito de Chudovsky, foi equipado um balneário da Epifania, informou o chefe do distrito, Viktor Shelyapin, em sua página VKontakte.

Da ideia à implementação, houve muito trabalho árduo a fazer. A localização da fonte teve que ser formalmente acordada, a permissão documentada e, claro, uma fonte preparada naquele local.

Os funcionários da administração distrital cuidaram de toda a papelada. E os voluntários, sob a liderança do chefe da aldeia de Gruzino, Alexander Elenberg, prepararam um local na margem direita do Volkhov: prepararam um terreno, instalaram um rio Jordão e pavimentaram um acesso ao rio.

Salva-vidas, policiais, médicos e altos funcionários da administração monitoraram a segurança da natação. Nas margens do Volkhov foi instalado um ponto de aquecimento, onde as pessoas podiam trocar de roupa com conforto e se aquecer com um chá quente.

Um total de 250 pessoas mergulharam na água durante o feriado da Epifania no distrito de Chudovsky.

“Um bom começo para uma boa tradição! » – escreveu Viktor Shelyapin em sua página VKontakte e parabenizou a todos pelo feriado ortodoxo.