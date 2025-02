Este ator indiano tem uma casa mais cara no valor de ₹ 800 milhões de rúpias, e não é Shah Rukh Khan ou Amitabh Bachchan

Alugados para os hotéis Neemrana após uma dívida, o falecido Mansoor Ali Khan os devia, Saif recuperou o palácio em 2014 e a renovou. O palácio foi alugado para as filmagens de vários programas de televisão, séries da web e filmes, em particular o animal de Ranbir Kapoor.

Pataudis passa ocasiões especiais, como aniversários e festivais no palácio, junto com a família extensa, incluindo a mãe de Saif, Sharmila Tagore.

Atualmente, Saif Ali Khan passa um tempo lá com sua esposa, Kareena, e seus dois filhos, Taimur e Jeh. Além disso, seus filhos em seu primeiro casamento, os atores Ibrahim e Sara Ali Khan também passam férias aqui. As irmãs de Saif, Saba Ali Khan e o ator Soha Ali Khan, também publicaram fotos de sua estadia no palácio.

Foi construído pelo avô de Saif, o ex -jogador de críquete Indio Iphthikhar Ali Khan Pataudi, após seu casamento com o Bhopal Begum na década de 1930.

Segundo vários relatos, o Palácio Pataudi de Saif Ali Khan tem um preço de ₹800 milhões de rúpias e é muito mais caro que Mannat ( ₹200 milhões de rúpias) ou Jalsa ( ₹100 milhões de rúpias). Embora outras mansões palacianas das estrelas indianas estejam entre ₹50-100 milhões de rúpias não estão próximas do preço monumental do Palácio Pataudi.

Nos últimos tempos, as casas das maiores estrelas indianas se tornaram atrações turísticas. Com o Mannat de Shah Rukh Khan, Jalsa de Amitabh Bachchan ou os apartamentos de Galaxy de Salman Khan recebendo toda a atenção, pode -se assumir que um dos atores entre esses três tem a casa mais cara do cinema.

