Este cardigan da moda é a chave para assistir elogios chiques e ganhar nesta primavera

Como minimalista auto -proclamado, não sou alguém que geralmente opta por impressões ou padrões ousados. Além do treinador ou da estranha bolsa de origem animal, a maioria das minhas roupas permanece em tom e refinada. Isso significa, no entanto, que eu tenho que prestar atenção especial ao corte e ao ajuste das minhas roupas para garantir que ela permaneça interessante e cara.

Perto da primavera, seria fácil alcançar um dos cardigans clássicos que eu já tenho. A versatilidade deles é inegável, mas com uma nova temporada no horizonte, considerei algo um pouco mais especial e finalmente fiquei convencido quando vi meu colega com um cardigã de cintura alta que eu realmente confundi com um designer. Enquanto sua versão vendida rapidamente, eu já estava convencido desse sutil detalhe sofisticado de design, e minha própria pesquisa foi rapidamente cancelada quando encontrei O cardigã no tamanho de Daphne d’Aligne (£ 119) Parece tão sofisticado e é sempre mais acessível do que muitos de seus colegas de luxo.

@emmarosethatcher leva isso Alinhe Daphne Knit na Marinha.

O cardigã no tamanho de Daphne de Aligne está atualmente disponível em cinza, camelo e marinha e está disponível nos tamanhos 4-22 do Reino Unido, embora a Marinha atualmente tenha um estoque muito baixo. O próprio design apresenta um decote da equipe chique e um tamanho adequado e lisonjeiro, o que leva a uma bainha mais solta, criando esta silhueta de ampulheta.

É inegável que um ajuste no tamanho pode fazer com que a parte mais simples pareça incrivelmente alta -mas o alinhamento vai além com detalhes considerados como botões de tom que correspondem a cada coloração e a bainha dividida e perfeitamente colocada elogio todos os meus favoritos do guarda -roupa do Calças largas para as saias de popelina.

(Imagem de crédito: alinhado)

Daphne d’Aligne é tricotado em tricô cinza

Feito com uma mistura majoritária de algodão e lã orgânica com apenas uma suspeita de poliamida para um trecho adicional, essa malha natural de fibra certamente durará em sua creche que seus colegas sintéticos.

Role para comprar o cardigã de tricô do tamanho do Align e, em seguida, navegue por outros cardigans, blazers e giles que eu gosto agora.

Compre o cardigã no tamanho do Daphne Size Align

Alinhar Daphne tricô na cintura Da sombra clássica à forma elegante, há muito o que amar na iteração de camelo.

Alinhar Daphne tricô na cintura Eu usaria isso com shorts ou jeans de longo prazo como acima.

Alinhar Daphne tricô na cintura Você pode associar a Marinha a tudo o que veste com um cardigã preto clássico. É tão versátil.

Compre mais altos ups do que eu gosto:

Realmente parece ser um designer.

Alinhar Blazer em linho no pescoço da camada de scoop daphne

Zara Colete de carte malha com botões de ouro Use com calças, jeans ou uma saia máxima.

Khaite Cardigã Scarlet Cashmere O icônico Scarlet Cardigan de Khaite é constantemente vendido.

Criança nobodys Colete personalizado com pássaros negros Um colete que você pode vestir ou descer.

Coleção de M&S Blazer sem colarinho Tons pastel estarão em toda parte nesta temporada.

Alinhar Colete de loop leo longo Alinhe traga esse favorito do culto em um novo tom a cada ano.

Design ASOS Blazer sem colarinho

Veludo da hortelã Colete de jeans azul Estou obcecado por jeans duplo no momento.

Ilha do rio Pequena jaqueta militar bege Esse junto Faça a roupa de primavera perfeita.

Wada Mistura drapeada ajustada blazer