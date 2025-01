Este colorista é especialista em "Maquiagem sem maquiagem" para o seu cabelo, então marquei uma consulta

Julie Dickson sempre foi fascinado pelos “cabelos de criança”: aquelas mechas cruas, nunca tocadas por uma ferramenta quente, que refletem a luz com um caleidoscópio de cores. “Eu adorei quando fiquei presa atrás de uma garota ruiva na fila do supermercado”, ela me conta enquanto penteava meus próprios cabelos em seu elegante salão no Lower East Side. Joon Drop. Dentro de cada jovem cabelo há uma colcha de retalhos de tons sutis, mas vibrantes, que, para um estilista mestre como Dickson, é um deleite para os olhos. “Você verá até um fio roxo ou um fio morango claro”, ela jorra.

Essas memórias acabaram se tornando a força motriz por trás de sua especialidade em salão: “Kid Color”, uma tintura de baixa manutenção que leva você de volta ao seu tom mais natural e jovem. Como membro do clube das “loiras infantis”, eu estava curioso para saber se essa técnica sutil poderia realmente catapultar meus cabelos com o tempo, então mudei para Joon Drop para testar a “cor infantil”. Avante, minha investigação.

O que é a técnica “Kid Color”?

Se você já olhou fotos do seu bebê e se perguntou: “Por que meu cabelo está tão bonito e por que não é mais assim?” você não está sozinho. O cabelo das crianças pequenas tende a parecer mais flexível, saudável e muito mais vibrante antes de perder o brilho com o tempo. Isto deve-se, em parte, a factores de stress acumulados – como danos causados ​​pelo calor, radicais livres e desgaste geral – e a flutuações hormonais devido ao processo natural de envelhecimento. Pessoalmente, gostaria de poder voltar no tempo, sacudir os ombros da minha filha de 6 anos e implorar para que ela nunca frite os cabelos com chapinha, mas algumas mudanças são, até certo ponto, inevitáveis.

“O cabelo da maioria das pessoas fica um pouco mais escuro à medida que envelhecem.” Dickson explica. “Mas o que mais acontece é que ele para de produzir tanto calor. Todos aqueles pedacinhos de mel e castanha que as pessoas colocavam no cabelo param de aparecer.” É aqui que entra a técnica da “cor infantil”. Ao reintroduzir uma gama de tons (em oposição a, digamos, um conjunto de mechas), seu cabelo pode adquirir uma qualidade mais brilhante que, em última análise, nem parece colorido.

Minha estação de destaques/lowlights

Como funciona

Observe que a “cor infantil” é um pouco mais do que apenas realces de aparência natural. “O que eu costumo fazer é pegar pedaços de papel fino para bebês, (tingir um pouco) um pouco mais claro e depois (tingir) tons um pouco mais escuros da cor natural”, ela disse. Ao incluir itens com pouca luz (ou seja, peças mais escuras) na mistura, você pode criar dimensão sem alterar completamente a tonalidade base. Quanto aos pedaços finos como papel? Isso garante que os destaques não pareçam tão “entremeados”, diz Dickson. As mechas e mechas devem flutuar naturalmente em sua crina, como se seu cabelo fosse naturalmente beijado pelo sol.

Antes de selecionar sua tintura, Dickson primeiro revisará as fotos do seu bebê. Na verdade, essa é uma prática bastante comum entre os coloristas, pois pode ser útil para decidir se os tons mais frios ou mais quentes combinam melhor com você. Atenção: só porque você era loira quando criança não significa que você ganhará platina. É importante definir expectativas aqui. O objetivo da “cor infantil” não é combinar exatamente com o tom da sua infância, mas trazer à tona o mesmo nível de calor e vibração.

“Se você olhar para sua loira quando você era pequena, ela era uma loira calorosa”, Dickson ressalta em minha própria foto de bebê. “Era uma loira meio amanteigada. Não era nada acinzentada. Então é isso que fazemos: uma loira mel quente, apenas uma versão mais escura.”

Meus resultados

Já tive alguns momentos fortes. No entanto, já faz um tempo que não os retoquei. (Como você provavelmente pode perceber pela minha foto “antes” acima, minhas raízes estão bem escuras.) Depois de pousar na direção “mel quente e nu” das minhas fotos de bebê, Dickson pintou e ferrou meus cabelos em super finos e minúsculos. peças.

“A cor do cabelo é sempre mais escura na raiz do que nas pontas, então a gente pega o que você tem (lá) e coloca um pouquinho desse mel”, ela me conta. Ela pintou esses destaques primeiro e depois adicionou alguns destaques em torno de minhas raízes para criar profundidade. Depois de lavar, tonificar e secar meus cabelos, fiquei com uma juba visivelmente mais brilhante e ensolarada, que ainda parecia Meu.

Claro, tive que perguntar a Dickson sobre a entrevista. Com que frequência devo voltar para retoques? “Se você fizer certo da primeira vez, talvez nunca mais precise fazer isso novamente.” »Dickson diz, para minha alegria. “Para você, estamos fazendo algo um pouco mais impactante. Eu diria duas vezes por ano.” Nada mal, considerando que algumas opções de cores exigem manutenção a cada seis semanas!

No geral, eu consideraria a técnica de Dickson como a “maquiagem sem maquiagem” da cor do cabelo – um tanto Zhuzh isso tem um impacto notável. E se inspeciono um fio de perto, detecto uma mistura de tons: dourado, castanho, mel, etc. Essas pequenas variações fazem muita diferença no nível de brilho do meu cabelo. Nas semanas seguintes à minha consulta, vários estilistas comentaram sobre a cor do meu cabelo “perfeita” – vindo dos próprios profissionais, isso é um megaelogio. Eu me pergunto se algum colorista ficou atrás de mim no mercado ou na plataforma do metrô, secretamente maravilhado com a forma como meus fios captam a luz. Uma garota pode sonhar.

Compre os produtos que uso para manter meu cabelo vibrante

Eva Nova York Tratamento da força do Defensor de Danos ICYMI, a marca de cuidados com os cabelos Eva NYC, com sede no Brooklyn, renomeou sua embalagem tie-dye. Fiquem tranquilos, fiéis à marca, suas fórmulas boas para os cabelos continuam as mesmas. Estou particularmente obcecado por este tratamento fortalecedor, infundido com algas vermelhas e bambu para brilho e vitalidade ideais.

Agostinho Bader O shampoo rico Como alguém com couro cabeludo sempre seco, rapidamente me apaixonei por este shampoo cremoso e calmante. Possui uma espuma agradável que não deixa a pele com vontade de hidratar.

Agostinho Bader O condicionador rico Um condicionador igualmente cremoso é essencial! Como você provavelmente pode perceber, eu realmente adorei as fórmulas de cuidado capilar de Augustinus Bader. Meus cachos absorvem avidamente toda a umidade que conseguem, e esta fórmula cremosa é como um soro intravenoso para meus cabelos opacos e secos.

Orib Tratamento capilar com vidro para enxágue de espelho Se você está procurando cabelos líquidos e parecidos com vidro (hum, quem não está?), Você precisa deste tratamento de 60 segundos. Isso deixa um brilho reflexivo que dura várias semanas.

dpHUE Esmalte Brilhante – Louro Dourado Serei para sempre e sempre um DPHue stan. Glosses fáceis de usar são verdadeiramente incomparáveis.

O brilho do cabelo de Ouai é seriamente subestimado, IMHO. É tão espesso e hidratante que vou até usá-lo no lugar de um condicionador profundo. E qualquer coisa que me poupe alguns passos extras no banho é uma vitória, na minha opinião.

A boa escova N.03 a pequena escova macia essencial Sempre que tenho uma crise, gosto de escovar diariamente para redistribuir a oleosidade e deixar meu cabelo ainda mais brilhante. (Por outro lado, eu só desembaraço meus cachos secos ao ar quando eles estão encharcados.) Esta adorável mini escova resolve o problema e é muito fácil de levar com você em qualquer lugar.

Aveda Spray seco perfeito para infusão suave Cada vez que seco meu cabelo, sempre dou uma borrifada saudável de Smooth Infusion. Ele suaviza, dá brilho e protege meus fios com tendência a frizz da umidade.

O cabelo brilhante começa no couro cabeludo, e este é um dos únicos soros que usei que realmente faz a diferença.

Sisley Paris Hair Ritual de Sisley a máscara nutritiva intensa para cuidados capilares Esta máscara tem uma espessura maiúscula. Quando meus cabelos opacos precisam urgentemente de TLC, este é o que procuro.

Joico Desafie os danos em um Flash Link Builder em 7 segundos A divisão do reparo termina em sete segundos? Não é uma quimera, graças a este tratamento. Juro que meus cabelos ficaram 1000% mais macios e brilhantes depois de apenas um uso. Você simplesmente tem que ver por si mesmo.