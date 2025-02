‘Este momento não virá’: uma oportunidade de dar um molho sagrado sem visitar Maha Kumbh por ₹ 500: o panfleto se torna viral

Um folheto que oferece um molho sagrado sem visitar o Triveni Sangam durante o Kumbh Mela 2025 para um pagamento de ₹500 se tornou viral nas redes sociais. O folheto pede uma foto e o WhatsApp junto com um pagamento de ₹500 para os devotos que desejam dar uma saudação sagrada sem visitar Prayagraj, Uttar Pradesh.

Envie -nos sua foto, WhatsApp, tiraremos uma fotocópia da sua foto e daremos um mergulho nas águas sagradas com sua foto.

Limpe sua alma, você receberá bênçãos divinas e seus ancestrais o abençoarão por dar um mergulho no Mahakumbh.

Livemint tentou verificar a reivindicação feita em um folheto viral, mas não houve resposta às nossas ligações. No entanto, alguns comentários sobre o verdadeiro chamador disseram que a pessoa exige ₹500 para mergulhar uma foto em Kumbh.

Devotos e Maha Kumbh Mela 2025

Na quinta -feira, mais de 1,47 milhão de devotos deram uma saudação sagrada em Triveni Sangam, a confluência do Ganges, Yamuna e do místico Saraswati na quinta -feira, informou a ANI, citando funcionários do governo de Uttar Pradesh.