Este passo em falso de sapatos e estufas é a regra de moda que as pessoas elegantes adoram quebrar

Enquanto janeiro é caído em fevereiro e as semanas da moda estão começando a andar uma com a outra, eu gosto de fazer um balanço das tendências mais silenciosas que começam a florescer no meio do aumento da criatividade da temporada. Embora os momentos maiores de pista frequentemente levem os holofotes, esses são os looks usados ​​pelos participantes e através do estilo da rua que eu gosto de concentrar minha atenção.

O mês da moda ainda não começou seriamente, mas os programas de alta costura desta semana em Paris já começaram a semear as sementes para as tendências planejadas para definir a temporada. Vimos jaquetas dramáticas de peplum em espectadores, silhuetas esculturais dominando as faixas, e hoje vi outra tendência para se enraizar – aquela que me aquece muito rapidamente.

Uma vez considerado uma moda falsa, a combinação do uso de calças justas e as sandálias do dedo do pé se abre para tiras de cada vez. Somente nesta semana, vi vários favoritos da primeira fila beijando a dica de estilo, provando que a moda “regras” deve ser violada. O emparelhamento é divertido, mas contraditório – revelando e escondido em uma medida igual – adicionando um toque de charme inesperado à aparência mais educada.

Lily-Rose Depp e Dua Lipa foram os primeiros a defender o olhar no show Chanel Haute Couture. Depp optou por um conjunto clássico de saia de tweed, ancorando o visual com saltos externos pontiagudos prateados e calças pretas transparentes. Lipa, por outro lado, olhou para uma estética monocromática, estilizando sua minissaia e sua jaqueta preta com uma bolsa Chanel acolchoada e um arco de grandes dimensões nos cabelos. A adição de calças justas e sandálias e temperaturas de arco XL da primalidade de seu todo correspondente, emprestando o todo uma borda retrô lúdica e infundida que era refrescante e moderna.

Então, por que foi considerado um “passo em falso”? Às vezes, pode parecer um pouco bagunçado, ainda mais, se você puder ver a costura que conecta o fundo das meias, culminando na extremidade aberta do sapato. No entanto, posicione seu bom humor, e isso pode parecer muito filho, como evidenciado acima. O emparelhamento também tem um certo ritmo retrô – talvez porque retorne às tendências em Hosiery na década de 1960, quando as calças se tornaram uma declaração por si só.

Quaisquer que sejam suas raízes, a mensagem é clara: é hora de repensar o molho sazonal. Por que limitar seus sapatos de verão favoritos em meses em clima quente, quando um simples par de calças justas pode transformá -las para desgaste durante todo o ano?

Se você também estiver encantado com a tendência de resolver as regras, leia o restante para descobrir nossa modificação das melhores calças justas e sandálias com extremidade aberta abaixo.

Compre sandálias e meias abertas:

H&M Sandálias de tira de salto Eu os bani antes dos meses de verão.

Verão Super Pure Backseam Resistance Tights Compre essas calças justas para o teste de lágrimas enquanto estiverem à venda.

manga Sandálias de couro com salto assimétrico Espera-se que a tendência dos sapatos de peep-toe domine a próxima temporada.

H&M Calças justas de 2 pacotes a 2 pacotes Estes vêm em quatro outros tons.

Marks & Spencer Sandálias de salto de gatinho Esses saltos com estampa de cobra certamente são vendidos.

Cos Calças semi-opacas Sheertex Estilo com um vestido fluido ou desgaste com um mini estruturado.

E outras histórias Pare de salto salto sandálias O salto grosso garante um passo confortável.

Arket Calças justas transparentes 20 negador Eu sempre garanto que estou em estoque em calças justas de boa qualidade em 20 negadores.

A linha Sandália de couro nu As sandálias nuas são as favoritas nos círculos de celebridades.