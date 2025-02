Este rímel de 10 libras me ganhou mais elogios em uma semana que recebi em toda a minha vida

Antes de entrar, deixe -me saber primeiro que meus cílios não são nada para o qual é novamente. Eles são grossos e escuros, é claro, mas também são estendidos no poker e relativamente curtos, o que significa que eles não mantêm um loop. Realmente, mesmo as melhores máscaras geralmente não fazem maravilhas para mim, então eu tendem a me inclinar para máscaras acessíveis. Mas, exatamente quando comecei a aceitar o fato de que nenhum rímel ia realizar milagres, fiz uma descoberta revolucionária por meio da recomendação de um artista –No7 Pro Artist é um rímel de tubo envolvente.

E olhe, eu entendo, entre os gostos de Oréal Paris e Maybelline, que são dignos de grandes jogadores no jogo de rímel acessível, o NO7 não parece ser uma escolha previsível, mas acredite, este é o nível que se segue bem. É tão bom, de fato, que, apesar do fato de que meus cílios nunca tenham sido considerados um atributo em particular, esse rímel me rendeu um grande total de 12 elogios na semana passada (sim, contei). O que o torna tão bom? Continue rolando para ver por si mesmo.

No7 Artista profissional que é um rímel de embrulho em embrulho Embora seja vendido por £ 18, o número 7 Pro Artist, que é um rímel Wrap -wing atualmente custa £ 9,95 na Boots.

Escova e fórmula

O Artista do No7 Pro, que é um rímel de tubo envolvente, promete cílios mais longos e mais definidos com um elevador impressionante – e posso confirmar que ele está pronto para todas essas reivindicações. Como isso faz isso? Se você não estiver familiarizado com as máscaras do tubo, deixe -me esclarecê -lo. Essencialmente, eles criam um filme duradouro que envolve cada cílio com “tubos”. Isso torna os máscaras de tubulação gaguejados de maneira prática e resistente a flocos. Eles também se removem facilmente com água quente – de alguma forma deslizam os cílios, como pequenas linhas, que são amplamente satisfatórias e notavelmente fáceis. Sabe-se que as máscaras de tubo são algumas das fórmulas mais duráveis ​​e de impacto–e isso testemunha.

Quanto ao pincel em si, admito que, quando o vi pela primeira vez, não pensei muito nisso. O pincel é muito parecido com muitos outros do gênero. É plástico e possui cabelos relativamente sofisticados (por isso não é aquele com o qual você acidentalmente deseja esfaquear -se em seus olhos). Se você usou adoração Rímel de extensões instantâneas desbloqueadas de ampulheta Antes (uma grande opção de luxo, para informações), é mais ou menos Isso me lembra disso. A principal diferença entre isso e outros, no entanto, é que o pincel é bastante rígido – não tem nenhuma flexibilidade frágil que os outros mascaras do tubo, que anteriormente me deixaram me sentir decepcionado. Minha primeira impressão foi que parecia bom, mas eu não esperava que fosse a mudança de jogo.

Antes

Depois

O veredicto

Quando uma maquiadora com a qual trabalho em estreita colaboração me disse que ela sempre mantinha um tubo dessa coisa em seu kit, fiquei um pouco surpreso. Um rímel no7?! Revolucionário?! Ela me disse para tentar e ver por mim mesmo – e estou muito feliz por ter feito isso. Embora o preço total de £ 18 pareça um pouco alto para um rímel no7, eu sempre o compraria. Com o preço reduzido de £ 10, eu compraria dois.

Uma camada entregou uma extensão notável de comprimento, mas, à medida que a sobrepusei (embora molhada, a propósito, eu não recomendaria reaplicação a seco com um rímel de tubo), pude ver meus cílios se tornarem consideravelmente mais ousados ​​e mais definidos. Eu usei meus cílios bigoudis pela primeira vez e, embora meus cílios nunca tenham a mesma fivela em sua totalidade, o rímel ajudou a mantê -los um pouco mais ao longo do dia, o que é mais do que o que posso dizer para minhas outras fórmulas de referência.

No primeiro dia de desgaste, algumas pessoas disseram que minha maquiagem parecia boa – o que me pegou de surpresa porque eu não estava fazendo nada além de uma pequena sombra e esse rímel. No segundo dia, um amigo perguntou se eu tinha um facelift dos cílios. O terceiro dia, quatro Diferentes colegas me disseram que eu parecia brilhante (novamente, sem maquiagem, bar esse rímel, havia sido aplicado).

Foi nessa fase que eu pensei que estava em algo bom. Depois de uma semana inteira de desgaste, no entanto, fiquei impressionado com elogios. Eu tinha mais pessoas para perguntar se eu tinha um facelift dos cílios, algumas pessoas me perguntam que cílios falsos eu usava e até meu marido comentou a duração dos meus cílios. Eu me vi duplo -vestido no espelho na minha aparência após este rímel.

Se você deseja um volume de nível superior e uma aparência um pouco irregular, não será para você. No entanto, se você quiser um acabamento das suas chaves, mas diminua com um comprimento seriamente melhorado e zero manchas, tente e agradeça -me mais tarde.

No7 Artista profissional que é um rímel de embrulho em embrulho