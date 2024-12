Estendendo toda a ajuda: Índia após Iêmen sancionar pena de morte para enfermeira de Kerala

O Ministério das Relações Exteriores emitiu esta manhã um comunicado sobre a sanção pelo Presidente do Iêmen da sentença de morte imposta à enfermeira de Kerala, Nimisha Priya.

A declaração, divulgada pelo porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores da Índia (MEA), Randhir Jaiswal, bem como no site oficial do MEA, dizia: “Estamos cientes da sentença da Sra. Nimisha Priya no Iêmen. Entendemos que a família da Sra. Priya está explorando opções relevantes. “O governo está fornecendo toda a ajuda possível neste assunto.”