Estoques de álcool despencam após cirurgião geral dos EUA pedir alertas sobre câncer

As ações de fabricantes de bebidas espirituosas e cervejeiras europeias e norte-americanas caíram na sexta-feira, depois de o cirurgião-geral dos EUA ter pedido advertências sobre o cancro nos rótulos das bebidas alcoólicas.

O consumo de bebidas alcoólicas aumenta o risco de desenvolver cancro da mama, do cólon, do fígado e outros cancros, disse o Cirurgião Geral dos EUA, Vivek Murthy, num comunicado.

“Para certos tipos de cancro, como o da mama, da boca e da garganta, as evidências mostram que o risco de desenvolver cancro pode começar a aumentar em cerca de uma bebida ou menos por dia”, de acordo com o comunicado.

As ações da Brown-Forman, controladora de Jack Daniel, caíram quase 3%, para US$ 37,10, no início das negociações nos EUA, atingindo seu nível mais baixo desde abril de 2017, enquanto a fabricante da cerveja Coors Light, Molson Coors, caiu 2,7%.