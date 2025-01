"Estou feliz com esta pergunta": Santanchè, Meloni silencia a esquerda. Depois o ataque aos magistrados

UM Giorgia Meloni em toda a linha aquele que fala do porto de Jeddah, em Arábia Sauditapouco antes de você atingir o Américo Vespúcio. Assumimos a oferta de Deputado por Mediobancacaso financeiro dos últimos dois dias: “Devemos estar orgulhosos de que hoje um banco como o MPS, que teve problemas até ontem, se recuperou totalmente e está a iniciar operações ambiciosas”. E ainda: “Percebi que é uma operação de mercado”, acrescentou, amenizando as críticas da esquerda.

Sobre o assunto do dia, os protestos dos magistrados Durante a inauguração do ano judicial nos tribunais de segunda instância, Meloni disse estar “arrependida”. Ele então acrescentou: “Os protestos são legítimos, mas os cidadãos escolhem o programa do governo com seus votos”.

Então o caso de General Líbio Almasrique – repete o Primeiro-Ministro – “foi deportado por razões de segurança”. “Em muitos casos em que é necessário repatriar pessoas perigosas, os voos regulares não são utilizados por razões de segurança”, lembrou o líder da FdI. De qualquer forma, Meloni reiterou que “pediremos esclarecimentos ao Tribunal Penal Internacional” sobre todo o assunto.

Então as acusações contra Daniela Santanchez. Quando questionado se existe um cabo de guerra em curso com o Ministro do Turismo para provocar a sua demissão, Meloni respondeu: “Estou feliz em responder a esta perguntaconsiderando também as muitas reconstruções. Vamos limpar o acampamento, não há cabo de guerra, não há preocupação, não há vergonha que me faria não comparecer ao MDL, adiar a data da minha visita à Arábia Saudita, mudar para não cumprir o ministro Santanché. Há uma reflexão que deve levar em conta o quadro geralnum clima absolutamente sereno. Não acredito que uma simples acusação por si só seja motivo para demissão. Também acho que a ministra Santanchè está fazendo um ótimo trabalho”, interrompeu Meloni, acrescentando: “Vou me encontrar com Santanchè para falar com ela”.

Por fim, é feita referência ao Américo Vespúcioele observou: “A Itália é exatamente como este navio. Se cada um não fizer a sua parte, não conseguiremos navegar“. E ainda: “Principalmente não se pode navegar quando o mar está tempestuoso.” Então Meloni lembrou-se do lema de Vespúcio – “Não quem começa, mas quem persevera” – Meloni observou: “Significa que não é a conquista que está em si isso cria grandeza. É perseverar até que seja concluído. O mais importante não é o destino, mas a jornada. E se você não fizer os sacrifícios que esse caminho acarreta, você não poderá alcançar a meta. É por isso que os atalhos são apenas uma ilusão”, concluiu Giorgia Meloni.