Estou ligando: esta é a tendência específica de saia que as pessoas usarão até abril

À medida que entramos no novo ano, procuro novas maneiras de elevar meu estilo cotidiano. Embora minhas fiéis calças de lã e vestidos de malha tenham me servido bem durante toda a temporada, estou desejando algo um pouco mais emocionante: uma peça que possa injetar um pouco de energia em meu guarda-roupa – vestido de semana.

Não demorou muito para encontrar minha resposta. Uma rápida navegação pelo Instagram e aí está: um tema recorrente no meu feed, entrelaçado com os looks mais chiques de influenciadores e estilistas. A peça de herói que eu queria? Uma elegante saia lápis de couro.

Com acabamento brilhante e textura macia, a tendência de saia lápis de couro traz um toque refinado e elevado a qualquer look. Com base no ressurgimento das saias lápis, defendidas pela primeira vez nas passarelas há algumas temporadas, esta iteração vai ainda mais longe. Ao combinar a silhueta clássica com um dos tecidos mais luxuosos da moda, cria um equilíbrio perfeito entre elegância e modernidade.

E claramente não sou o único que está cativado. Meu feed está cheio de saias de couro estilizadas de inúmeras maneiras chiques. Desde suéteres de malha quadradão que suavizam o visual até golas justas e casacos estruturados que se baseiam em sua vibração sofisticada, as possibilidades de estilo são muito mais amplas do que você imaginava.

Embora esta seja definitivamente uma ótima opção se você tende a usar saias durante o inverno, acho que essa tendência também se mantém durante os meses de verão. Basta trocar uma malha ou manga longa por uma camiseta branca simples para dar à saia um acabamento mais casual e de verão e combiná-la com sandálias de salto gatinho ou mary janes para um toque mais leve.

Embora eu não vá tão longe a ponto de dizer que as saias lápis estão realmente “fora de moda” – elas são um item básico do guarda-roupa, tão atemporais quanto uma camisa branca – elas definitivamente voltaram aos holofotes nos últimos anos. O desfile primavera/verão 2025 da Prada apresentou um modelo grunge adornado com metal suspenso por arneses colados a um cinto de couro desgastado. Divisiva, mas inegavelmente influente, esta abordagem divertida da tendência atemporal consolida o lugar da saia lápis na vanguarda da moda moderna.

(Crédito da imagem: Launchmetrics)

A modelo usa saia lápis durante o desfile primavera/verão 2025 da Prada.

Não mostrando sinais de desaceleração, as marcas foram rápidas em aderir à elegante tendência das saias lápis de couro. Do estilo com cinto da H&M ao corte clássico da Me + Em, continue lendo para escolher as melhores saias lápis de couro abaixo.

COMPRAR SAIAS DE LÁPIS DE COURO:

Compre esta saia de couro chique enquanto ela ainda está à venda.

Zara Saia com fenda em couro sintético Use com botas de salto alto ou mocassins de couro.

Auto-retrato Saia lápis de couro O elegante acabamento em couro confere-lhe uma energia refinada.

Eu sempre volto ao Me+Em por seus fundamentos elevados.

manga Saia lápis de couro sintético Use com meia-calça enquanto ainda está frio, depois evite na virada da estação.

Reiss Saia lápis de couro Adicione um toque sutil de cor ao seu guarda-roupa de inverno.

Use com uma malha aconchegante ou uma camiseta branca clássica.

Quadro A saia de couro Midaxi As fendas frontais garantem um passeio confortável.

Sézane Saia Magalia – Preto – Pele de Cordeiro – Sézane Este clássico corte de saia lápis também vem em seis outros estilos.