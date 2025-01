Estou obcecado pelo estilo Scandi – essas 5 tendências elegantes são decoradas em Copenhague

O estilo de rua durante a semana de moda de Copenhagen para a temporada de outono / inverno 2025 prova novamente por que o estilo Scandi está no topo do radar de moda de todos. Além dos shows, a aparência é nada menos que a eletricidade, dando -nos uma visão geral da maneira pela qual a elegante energia de Copenhague mistura com maestria elegância com essa atmosfera indiferente “, acordei assim” atmosfera. As “meninas escandinas” (e os caras!) Estavam com força total, virando a cabeça com soquetes polidos, mas divertidos do vinagrete de inverno – pense nos looks confortáveis, mas altos, que todos podem entender e fazer deles.

Com alguns de nós do que o que Wear Team em campo digerando a aparência em tempo real e o resto de nós colado ao Instagram de cada fotógrafo de rua, conseguimos identificar e montar tendências fazendo ondas. Em ensaio? Camadas de filme de luxo em todas as formas e tamanho – perfeito para sobrepor quase tudo – e sapatos afiados que nunca deixam de levantar uma aparência. Mas não são apenas os clássicos que recebem amor nesta temporada; Também observamos um punhado de novas tendências fazendo uma declaração nas ruas de Copenhague que zumbem a multidão de vanguarda. Estamos falando de peças que parecem muito AGORA No entanto, tenha essa vantagem escandinava atemporal.

Continue lendo para obter o caixa sobre as tendências pendentes na Rue de La Rue de Copenhague que já adicionamos às nossas listas de compras. Essas são as peças que você deseja em seu armário, Stat.

1. Camadas nas camadas

Notas de estilo: Pode parecer óbvio que os participantes de Copenhague da Fashion Week se sobrepõem em 40 graus a tempo, mas deixe -me explicar a você. Os entusiastas da moda Scandi nos mostram que a superposição é muito mais do que simplesmente empilhar peças adicionais para combater o frio – é uma forma de arte. Por exemplo, vimos um estilo chique individual e uma camiseta crocante sob um cardigã simples, um blazer de lã, E Uma trincheira clássica. Ou até alguém amarra um suéter grande ao redor dos ombros da jaqueta. Não é apenas uma questão de calor; Trata -se de criar profundidade e dimensão em uma roupa. Ao misturar texturas, padrões e silhuetas, eles aumentam sua aparência enquanto se mantêm confortáveis ​​e chiques ao mesmo tempo. É a mistura perfeita de recursos e moda, provando que a superposição pode ser uma declaração real de estilo.

Notas de estilo: Se você seguiu nossos relatórios de tendência de inverno, provavelmente já está ciente de que os Saists têm por um tempo. Jaquetas de couro Blazers personalizadas com detalhes do tamanho do cordão, vimos esses estilos definindo o tamanho nas ruas de Nova York, Paris e Londres. Mas agora Copenhague dá seu toque na tendência. O conjunto de moda está abraçando casacos envoltos lá – esses casacos longos e atemporais com cintos de tecido que seguram a cintura para uma silhueta feminina lisonjeira. O que é ótimo nesse estilo é que ele parece tão educado quando eles estão desgastados.

Esses casacos embrulhados sempre foram feitos de tecidos mais grossos, como lã e caxemira, tornando -o uma obrigação para meses mais frios. No entanto, as versões modernas recebem uma atualização criativa, com alguns materiais inesperados, como jeans ou cisalhamento, para mais calor e textura.

3. Caps clássicos

Notas de estilo: O estilo Scandi tem sido sinônimo de elegância e uma abordagem de moda refinada e polida. Uma tendência que realmente incorpora essa ética é a tendência do chapéu. Uma vez considerado puramente funcional, os chapéus, em suas formas variáveis, passaram por uma grande transformação nas últimas temporadas, evoluindo em peças de declaração que injetam uma dose de personalidade que é bem necessária em uma aparência reduzida. Em vez de xícaras e bonés de beisebol, as meninas de Scandi dão lugar a chapéus de pílulas sofisticadas, boinas encantadoras, sinos inspirados em vintage e desenhos com pinturas planas estruturadas que podem ser conduzidas com casacos de lã, blazers de veludo, coletes de suéter e muito mais.

4. Paga Paga

Notas de estilo: Sabe -se que os habitantes de Copenhague colocam tênis de inspiração retrô legal; No entanto, nesta semana de moda, a multidão da moda intensifica seu jogo de sapatos com estilos nítidos que emitem elegância e sofisticação. Sejam botas elegantes do tornozelo, botas sofisticadas de joelho, saltos chiques ou bombas clássicas, cada um desses estilos atuais que assina um dedo do pé estreito e preciso. A beleza dos sapatos pontiagudos é sua versatilidade: pode elevar um par simples de jeans ou completar as linhas polidas de uma fantasia. É o sapato que diz que você tem um estilo em um bom ponto – a punção.

5. Capinhos de cabelo compridos luxuosos

Notas de estilo: Abordamos o amor de Copenhague pelo estilo minimalista, mas deve -se notar que a multidão da moda da cidade não tem medo de fazer declarações ousadas, especialmente no que diz respeito às roupas ao ar livre. Nesta temporada, os casacos de peles faux longas têm um profundo impacto. Embora esses toppers macios não sejam muito novos – pense nas coleções f / w 2024 de Michael Kors, Erdem e outros – elas sempre criam uma silhueta impressionante e exagerada que parece divertida e ousada. Em termos de estilo, os espectadores de Copenhague parecem ter uma abordagem unificada: deixe o casaco ocupar a frente do palco associando -a a roupas simples e tonais e pulando acessórios pesados.

