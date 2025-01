‘Estou orgulhoso’: Anand Mahindra reage como o goleiro paraolímpico da Índia, Sheetal Devi compra Escorpião

Em uma publicação sobre X, Anand Mahindra compartilhou fotos de Sheetal Devi com seu novo carro Mahindra e disse: “Sheetal é uma inspiração para todos nós, e tenho orgulho de vê -la em um Escorpião, um corcel apropriado para ela como ela . Continue subindo para novas alturas.

Ele também compartilhou que, por muito tempo, admirou o talento do goleiro de longe, mas conhecê -la pessoalmente era “notável”.

“Durante muito tempo, admirei o talento de Sheetal Devi de longe. Conhecendo -a pessoalmente, fiquei surpreso com sua notável determinação, tenacidade e foco. Em declarações para sua mãe e irmã, ficou claro que ele corre na família! disse.

“Ela me deu uma flecha, um símbolo de sua identidade como arqueiro, sem limites por qualquer limitação. Realmente inestimável! ” disse.

Com apenas 17 anos, ele se tornou o medalhista paralímpico mais jovem da Índia, garantindo um bronze na equipe mista composta nas paralímpicas de Paris de 2024.

Seus elogios incluem dois ouro e uma prata nos jogos da Ásia até 2022, um dinheiro no Campeonato Mundial de Archerty para Tiro com Arco e um ouro e prata no Campeonato Asiático de Arco.