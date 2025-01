Estou sentindo falta das minhas malhas pretas: essas 7 cores caras estão muito mais na moda

Tenho que admitir que roupas coloridas não eram minha praia até muito recentemente. Na verdade, eu era uma daquelas pessoas que dizia “viver no escuro” e realmente falava sério. Desde agasalhos e sapatos até bolsas e jeans, tudo o que eu tinha era preto. Isso também incluiu os suéteres e cardigãs que uso durante os meses mais frios. Porém, neste início de ano, resolvi sair da minha zona de conforto e injetar um pouco mais de cor nos meus looks. Comecei pelos acessórios, como optar por um lenço vermelho ou uma faixa marrom, mas agora é hora de começar a implementar esse objetivo nas minhas roupas atuais.

Após uma rápida navegação em InstagramPercebi que um ponto de partida ideal eram as minhas malhas, que agora posso combinar com casacos e cachecóis, depois atirar sobre os ombros quando está mais quente e dar um novo visual aos meus looks neutros de primavera. Então, folheei rapidamente as páginas dos meus influenciadores de moda favoritos para encontrar as cores de malha mais modernas que posso incorporar ao meu guarda-roupa sem me sentir muito “exagerada”. Pense em marrons ricos, lindos tons de azul e, claro, na cor mais popular do ano passado, o bordô.

Se você está procurando alguma nova inspiração para malhas que não esteja apenas na moda, mas também pareça extremamente cara, reuni sete cores chiques para você experimentar, seja um suéter, um cardigã ou um suéter. Então continue para descobrir as sete cores de malhas que são uma ótima alternativa ao preto para usar até a primavera.

7 cores de malhas para experimentar em 2025:

1. Marinha

Notas de estilo: Tão usável e não menos versátil que o preto, o azul marinho não só parece caro, mas combina com todos os tons neutros do seu guarda-roupa. Tons marinho profundos também farão com que suas roupas jeans azuis pareçam mais coesas.

Compre malhas da Marinha:

e outras histórias Cardigã de manga curta com mistura de alpaca Este estilo de manga curta será perfeito na próxima primavera.

Assobios Malha recortada casual de lã Um simples pescoço redondo nunca irá falhar com você.

John Lewis Cardigã canelado em lã e mistura de algodão Toda essa roupa é tão chique.

COS Suéter grosso de gola alta de caxemira pura O Malha COS do momento.

2. Castanho chocolate

Notas de estilo: Se você quiser deixar suas roupas mais caras, um tom rico como o marrom chocolate resolverá. Pessoalmente, vou me inspirar na Liv e recriar esse look monocromático até o tempo esquentar.

Compre malhas marrom chocolate:

Andar Suéter de lã com gola alta Castanho chocolate é a cor da estação.

ALINHAR Cardigã cintura argila São os detalhes certeiros que o diferenciam para mim.

Reforma Tripulação de lã regenerativa Calloway

Quebra-cabeça Regata de caxemira com gola redonda Os coletes de malha são muito populares no momento.

3. Borgonha

Notas de estilo: Indiscutivelmente a cor mais popular de 2024, o bordô se tornou praticamente neutro no meu guarda-roupa. A popularidade da cor não está diminuindo para o ano novo, com uma infinidade de opções de malha bordô entre varejistas de luxo e lojas de departamentos.

Compre as malhas bordô:

Vicente Suéter em camadas de lã e caxemira O detalhe da gola realmente eleva este suéter.

MANGA Suéter de manga curta com gola Perkins Use com jeans ou saia de popeline

ZARA Cardigã macio de malha lisa

PROJETO ASOS Suéter grande com gola redonda Prova de que o vinho parece caro a todos os preços.

4. Verde oliva

Notas de estilo: Há algo nesse tom verde oliva que parece tão caro, especialmente quando usado com jeans casuais. Mantenha o resto da sua roupa neutra como Julie fez, ou use verde da cabeça aos pés se estiver se sentindo corajoso.

Compre malhas verde oliva:

Massimo Dutti Cardigã cropped de malha com botões forrados Os botões monocromáticos tornam isso muito sofisticado.

Adicione um toque de cor ao seu guarda-roupa de inverno.

H&M Cardigã de malha texturizada Quase pensei que ele fosse um designer.

Uniqlo Suéter gola alta com nervuras 100% merino Eleve seus estilos clássicos de camadas com este tom chique de verde oliva.

5. Amarelo

Notas de estilo: O amarelo tem a reputação de ser difícil de estilizar, mas a verdade é que pode ser incrivelmente fácil de incorporar ao seu guarda-roupa existente. A chave? Opte por tons mais claros de amarelo amanteigado que funcionarão bem com cores neutras e ousadas.

Compre malhas amarelas:

Filho de ninguém Suéter tricotado com mistura de lã Um cabo amarelo tricotado? Inscreva-me.

A linha Suéter Helfi Caxemira Um investimento do qual você não se arrependerá.

John Lewis Suéter de mistura de lã com gola alta Eu amo a maneira como isso é estilizado.

Posso pensar em muitas maneiras de usar este suéter de cashmere luxuoso neste inverno.

6. Vermelho

Notas de estilo: A maneira mais fácil de adicionar um toque de cor às suas roupas? Opte por uma malha vermelha brilhante, é claro. O vermelho já é tendência há alguns anos e não dá sinais de desaceleração em 2025.

Compre malhas vermelhas:

ARCO4 Suéter de caxemira Toulon Há algo muito francês nas malhas de manga curta.

Veludo Menta Cardigã tricotado em mistura de lã vermelha Este cardigã aconchegante irá mantê-lo aquecido até a primavera.

&GAROTA Suéter polo de lã Edith O suéter pólo sempre parece tão caro.

Intimamente Cardi mais procurado Perfeito para camadas no início da primavera

7. Azul

Notas de estilo: Combinando bem com tudo, do creme ao marrom e outros tons de azul, o azul claro é um tom que tenho certeza que veremos em todos os lugares entre agora e a primavera.

Compre malhas azul claro:

Este estilo vem em vários tons, então você com certeza encontrará a combinação perfeita.

H&M Suéter de gola em malha fina A peça de estratificação perfeita.

Prada Suéter de caxemira trançado

Fantasma Cardigã de tricô Sadie pointelle As costuras pointelle são a minha parte favorita.