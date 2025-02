"Estou surpreso com a polícia italiana": Meloni, o tiroteio de Michele Serra da Fazio é uma coincidência

UM Que horas faz O “teste” uma cena está sendo realizada Giorgia Meloni. A atitude de Michele Serra, Marianna Aprile e Massimo Giannini aventuram um “procedimento” contra o primeiro -ministro e o governo. Primeiro, os fatos do caso são reconstruídos Almasri Então você vem para as “crenças”.

O mais desencadeado é Michele Serra: “Estou surpreso que a polícia da Itália ainda esteja cumprindo seu dever com essa soberania e esse direito alérgico às regras”. E novamente no caso Almasri: “Quando ele foi plantado, ele disse:” Nós o enviamos embora porque ele era perigoso “, eles temiam que ele destruísse os móveis na prisão? Eu não sei …”. Então Marianna intervém em abril: “Vamos lembrar quando na época de Berlusconi toda a maioria parlamentar do Palácio da Justiça de Milão é defender Berlusconi. Portanto, testemunhamos um poder político que entende plasticamente que está lutando contra outro poder do estado “. Em suma, a suposição é a do governo que não está errado e os vestidos funcionam para o poço do país.