Estranho: Homem com cabeça de crocodilo encontrado no aeroporto de Delhi; confira o que as autoridades da vida selvagem fizeram

Num incidente bizarro no Aeroporto Internacional Indira Gandhi (IGI), em Deli, funcionários da alfândega interceptaram um cidadão canadiano que transportava uma cabeça decepada de crocodilo na sua bagagem. O homem, que circulava pelo Terminal 3, despertou suspeitas pelo seu comportamento inusitado, o que levou à descoberta.

Durante o interrogatório, o homem revelou que comprou a cabeça do crocodilo como lembrança durante sua viagem à Tailândia. No entanto, segundo as autoridades, o transporte de produtos silvestres exige licenças adequadas, que o viajante não apresentou. O incidente ocorreu na noite de 5 de janeiro. A equipe da alfândega deteve o homem para uma investigação mais aprofundada.