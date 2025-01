Estranho presente pós-Natal: pessoas comendo suas árvores de Natal, diz agência de alimentos da Bélgica…

Numa estranha tendência pós-Natal, as pessoas na Bélgica estão a comer árvores de Natal para reduzir o desperdício. A tendência se tornou popular quando um conselho municipal sugeriu fazer manteiga e sopa aromatizadas com agulhas de pinheiro. Como resultado, a Agência Federal de Alimentos da Bélgica emitiu um alerta para as pessoas não consumirem as suas árvores de Natal, informou o site britânico Independent.