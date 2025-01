Estrela pop japonesa renuncia enquanto Fuji TV investiga acusações de assédio

As críticas mais importantes vieram do investidor ativista apoiado por James Rosenwald, Rising Sun Management Ltd., que possui mais de 7% da Fuji Media e instou-a a lançar uma investigação de terceiros. A Fuji TV disse na quinta-feira que criaria um painel independente que apresentará suas conclusões até o final de março.

Patrocinadores como Toyota Motor Corp., McDonald’s Holding Co. Japan Ltd., Nissan Motor Co. e Seven & i Holdings Co. suspenderam anúncios na estação de televisão da Fuji Media Holdings Inc., e a emissora disse que a perda de receita publicitária poderia prejudicar seus resultados financeiros. O alvoroço também criou uma oportunidade para investidores ativistas tentarem invadir uma das maiores redes de transmissão do Japão.