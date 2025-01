"Estresse térmico atual"más notícias para Jannik Sinner: estas são as condições em que ele jogará amanhã

A doença que ele contraiu Jannik Pecador na partida contra Runa Holgerque posteriormente foi conquistado com grande sucesso, ainda hoje é falado. Tantas dúvidas, muitas preocupações com os engasgos, com as mãos que tremiam. O número 1 do mundo, ocupado em se reconfirmar como campeão Aberto da Austrálianão quis dar detalhes do que aconteceu com ele. Existe o receio de uma combinação de stress e condições meteorológicas extremas, embora a hipótese de uma “simples” insolação não pareça se sustentar.

O que é certo é que o calor extremo em Melbourne não é nenhuma surpresa. Tanto é que, para resolver isso, os organizadores do torneio utilizam uma ferramenta específica: o medição de estresse térmico atualum sistema que leva em conta o nível de estresse térmico diferentes fatores climáticos. Este indicador, representado visualmente por uma lua crescente de diferentes cores, permite tomar medidas precisas em função da situação climática.

Então, vamos passar para as cores e o que elas significam. Verde indica condições ideais de jogo. Com o azul claro, os atletas devem aumentar a hidratação. A laranjaacompanhada por um floco de neve, indica que são necessárias estratégias imediatas para acalmar os jogadores. Quando a cor fica vermelha, os tempos de descanso durante as trocas de campo são estendidos. Por fim, Purple força a interrupção da partida. Durante a partida entre Sinner e Rune, o indicador flutuava entre azul claro e laranja. E para amanhã, quarta-feira, 22 de janeiro, dia da partida contra Alex De Minaur, as previsões meteorológicas falam de temperaturas ainda mais altas. Em suma, para Sinner as notícias – do ponto de vista meteorológico – não são das melhores.





Enquanto isso, o menino de San Candido disse que estava bem. Dormiu as dez horas habituais e treinou na “Quadra 8”, evitando sparring e preferindo trocar com seus treinadores, Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Sem exercícios excessivamente intensivos, no entanto havia espaço para algumas de suas gravaçõesincluindo um forehand que deu esperança. Agora resta aguardar o jogo de amanhã na Arena Rod Laver, onde o clima estará escaldante: não só em campo, mas também nas arquibancadas. Sim, De Minaur é australiano, proprietário. E tentou acusar o público com sarcasmo: “Por enquanto levei tudo, com Sinner. Mas sempre há uma primeira vez. E aqui estamos em Melbourne”. O palco é seu…