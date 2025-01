Estudante de Andhra Pradesh sai da sala de aula e pula do terceiro andar da universidade

Um estudante intermediário do primeiro ano do Narayana College, no distrito de Anantapur, Andhra Pradesh, acabou com a vida pulando do terceiro andar do prédio da faculdade. O incidente ocorrido na manhã de quinta-feira foi captado pela CCTV e testemunhas confirmaram que o estudante saltou por volta das 10h30, pouco depois de regressar à universidade após as férias de Sankranti.

No vídeo, o menino pode ser visto saindo da sala de aula, subindo no parapeito e pulando do terceiro andar. Seus companheiros saíram da sala para ver o que havia acontecido. O estudante, residente de Ramapuram em Battalapalli mandal, sucumbiu aos ferimentos antes de ser levado às pressas para o hospital.

A Federação de Estudantes da Índia (SFI) tem estado na vanguarda dos protestos, exigindo responsabilização da gestão universitária. Os dirigentes do SFI alegaram que a administração da universidade é responsável pela morte do estudante, acusando-os de tentar esconder a verdade e suprimir os factos que rodearam o incidente. “A direção da universidade é responsável pela morte do aluno. “Eles estão tentando suprimir a verdade e lavar as manchas de sangue”, disseram os manifestantes.

As autoridades iniciaram uma investigação sobre as circunstâncias do incidente e a polícia ainda não forneceu uma declaração oficial.