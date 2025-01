Estudante de direito pula do 7º andar do prédio Noida depois que ex-namorada se recusa a consertar

Estudante de direito pula do 7º andar do prédio Noida depois que...

Um estudante LLB (Bacharel em Direito Legislativo) da Amity University morreu após cair do sétimo andar das Supreme Towers na área do Setor 39 de Noida, Uttar Pradesh, disse a polícia no domingo.

O falecido foi identificado como Tapas. Ele morava em Ghaziabad e era estudante da Amity University em Noida, de acordo com a nova agência PTI.

Noida ACP Praveen Kumar Singh disse que os amigos de Tapas também estavam com ele no apartamento do Setor quando o incidente ocorreu no sábado. Singh disse que a família da vítima foi informada. Ele disse que a polícia inspecionou o local e a investigação está em andamento.

A ex-namorada de Tapas foi presa em um caso de cumplicidade com suicídio, mas posteriormente recebeu fiança. Fontes policiais disseram à NDTV que, de acordo com a investigação, Tapas, 23 anos, cometeu suicídio depois que sua ex-namorada se recusou a se reconciliar com ele.

A polícia teria dito ao tribunal que os amigos de Tapas tentaram convencer sua ex-namorada a consertar as coisas com ele, mas ela recusou. O tribunal observou então que isso não equivalia a cumplicidade com o suicídio e concedeu-lhe fiança, informou a NDTV.

Fontes disseram que Tapas e sua ex-namorada eram colegas de classe na Amity University. Eles começaram a morar juntos assim que o relacionamento começou.

Recentemente, a mulher decidiu terminar o relacionamento. Tapas queria se preparar, mas ela recusou.

Segundo a reportagem, Tapas morava em Ghaziabad e visitou a casa de seu amigo nas Torres Supremas, no Setor 99 de Noida, no sábado. Seus amigos ligaram para sua ex-namorada para convencê-la a consertar as coisas com ele.

Ela veio para a festa mas disse que não queria se arrumar com Tapas. Chateado com isso, Tapas pulou do sétimo andar e caiu para a morte, revelou a investigação.

Enquanto isso, a família de Tapas apresentou queixa policial contra sua ex-namorada, acusando-a de assediá-lo. Logo depois, a polícia registrou um caso de cumplicidade com o suicídio.

Num incidente separado relatado anteriormente, uma estudante de 20 anos da Universidade Amity, em Lucknow, enforcou-se no seu quarto de albergue na sexta-feira. O vice-comissário de Polícia (Leste) Shashank Singh disse que era aluno do segundo ano do Bacharelado em Direito Legislativo na Amity University.

Fonte