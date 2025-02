Estudante de medicina em RG Kar, 20, encontrado pendurado dentro de seu quarto em Calcutá

Um estudante de medicina de segundo ano de 20 anos na RG Kar Medical College e no Hospital Kolkata foram encontrados pendurados dentro de seu quarto nos quartos ESI em Kamarhati. A aluna morava com a mãe, uma médica no hospital local da ESI. Segundo fontes policiais, o aluno pode ter sofrido depressão.

Na noite do incidente, a mãe do aluno bateu na porta várias vezes. Não recebendo uma resposta, ele forçou a porta a abrir e descobriu sua filha pendurada.

Com a ajuda dos vizinhos, sua mãe levou o aluno à sala de emergência do hospital ESI em Kamarhati, onde os médicos a declararam mortos. Mais tarde, o corpo foi enviado por Post Mortem, e houve um caso de morte antinatural na delegacia de Kamarhati.

Nenhuma nota de suicídio foi encontrada na sala e a família não apresentou nenhuma queixa. Embora a polícia não tenha emitido uma declaração oficial, as fontes sugerem que o aluno sofreu uma doença crônica, o que pode ter causado sua saúde mental.

As investigações estão em andamento e o relatório post mortem é esperado.

(Com entradas DIPOK Debnath)