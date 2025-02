Estudante irregular da Caxemira na Bijapur Medical College, J & K Primeiro Ministro Omar Abdullah Escreva para o contraparte de Karnataka Siddaramaiah – Karnataka News

Um aluno do segundo ano do MBBS de Anantnag, Caxemira, que estudou na Al-Nameen Medical College em Bijapur, Karnataka, foi supostamente submetido a ataques físicos brutais e agressões por estudantes de alto nível.

A Associação de Estudantes de Jammu e Caxemira (JKSA), informando sobre o incidente em um comunicado sobre a plataforma de mídia social X, solicitou a intervenção do primeiro -ministro de Karnataka, Siddaramaiah, no assunto.

De acordo com JKSA, o incidente ocorreu na terça -feira às 16h, quando o aluno, Hamim, foi ver uma partida de críquete entre os lotes de 2019 e 2022. Embora ele tenha cumprido, não foi a primeira vez que ele enfrentou assédio. No ano passado, um veterano o enfrentou na sala de jantar por não cumprimentá -lo durante o jantar.

Nasir Khuehami, coordenador nacional do JKSA, explicou que, como capitão da equipe de críquete por muitos 2023, Hamim havia se encontrado em uma luta pelo poder com estudantes de alto nível.

Estudante Kashmiri MBBS brutalmente irregular e atacado na faculdade de medicina al-Nameen de Karnataka Em um incidente profundamente perturbador, Hamim, um estudante do segundo ano de Anantnag, Caxemira, estudando na faculdade de medicina al-Nameen, Bijapur, Karnataka, foi submetida a trapos brutais e …) (@nasirkhuehami) 19 de fevereiro de 2025

“O que começou como intimidação verbal rapidamente se tornou assédio direto. Um grupo de pessoas mais velhas o humilhou, ordenou que ele interpretasse uma ‘Sauden Al-Nameen’, cantasse músicas e dançasse por sua diversão. Eles até tentaram forçá -lo ao carro, o que implica mais danos. Quando ele recusou e pegou o telefone para registrar o incidente, os idosos se tornaram mais agressivos ”, disse Khuehami.

Mais tarde naquela noite, um grupo de seis a oito pessoas supostamente invadiu o Hamim Shelter Room. Eles o atacaram, o forçaram a gravar um vídeo de desculpas e ameaças de transmissão. “Vocês são mais quatro aqui. Somos locais, imaginamos o quão terrível podemos fazer sua vida ”, eles alertaram. Eles o proibiram de interpretar o críquete.

Khuehami condenou o ataque, chamando -o de um caso “profundamente perturbador” de trapo e violência. “Este não é apenas um caso de violência isolada, é uma falha do sistema que visa proteger os alunos. Medidas legais imediatas devem ser tomadas contra os autores ”, afirmou.

Medidas anti -fiéis mais fortes devem ser implementadas para garantir a segurança e a dignidade de todos os estudantes, especialmente os estudantes não -locais e de caxemira, que geralmente enfrentam discriminação adicional, disse ele.

Enquanto isso, o JKSA procurou a intervenção do primeiro -ministro de Karnataka em Siddaramana para garantir uma ação estrita contra os autores e proteger os direitos e a segurança dos estudantes, especialmente os não -locais, em instituições educacionais. “Instamos o principal ministro de Karnataka a intervir pessoalmente nesse assunto, garantir a rápida justiça para a vítima e tomar medidas estritas contra os responsáveis ​​por impedir que esses incidentes recorrem a instituições educacionais”, acrescentou.

No entanto, as fontes dentro da universidade rejeitaram o incidente, afirmando que ela foi exagerada. “Mesmo que sejam convidados a manter o decoro, eles buscam a intervenção do primeiro -ministro”, disse um funcionário da universidade. Algumas fontes da universidade alegaram que os estudantes em questão não seguiram as regras institucionais, incluindo o código de roupas.

O primeiro -ministro de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, interveio no incidente.

“Conversei com o primeiro -ministro de Karnataka, Siddaramaiah, sobre esse infeliz incidente. Ele me garantiu que a polícia apresentou um FIR e que as medidas necessárias serão tomadas. Os quatro réus foram identificados ”, disse ele.