Estudante supostamente comete suicídio em escola internacional em Mumbai

Um estudante de 16 anos foi encontrado morto no banheiro de uma escola internacional em Goregaon East na quinta-feira. A polícia disse que a estudante, que estava na classe 11, supostamente tirou a vida usando o cadarço.

Segundo as autoridades, a estudante assistiu às aulas normalmente pela manhã. Durante o intervalo, ele foi ao banheiro da escola e não voltou. Quando os funcionários perceberam sua ausência prolongada, um atendente verificou e encontrou a porta do banheiro trancada por dentro.

Depois de abrir a porta, os funcionários descobriram o aluno pendurado lá dentro. Ela foi levada às pressas para um hospital próximo, onde foi declarada morta na chegada.

A polícia disse que nenhuma nota de suicídio foi encontrada no local. “Os pais não levantaram quaisquer suspeitas nem apontaram qualquer ato criminoso”, disse um oficial da delegacia de polícia de Aarey. agência de notícias pti em seu relatório.

As autoridades registraram um relatório de morte acidental e estão investigando as circunstâncias do incidente. “Estamos conversando com colegas, professores e familiares para entender o que pode ter levado a isso”, acrescentou o policial.