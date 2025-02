Estudantes grávidas de Vladimir receberão 100.000 rublos cada

A partir de 1º de janeiro de 2025, as mulheres antecipando uma criança que vivem continuamente na região de Vladimir e estudam em formato completo em universidades ou faculdades da região, poderão obter um pagamento de 100 mil rublos. O governador Alexander Avdeev aprovou as regras para fornecer essa assistência como parte do Programa Regional “Muitas crianças” do Projeto “Família Nacional”.

Para receber esse pagamento, a mulher grávida deve se registrar para a gravidez em uma instituição médica na região de Vladimir no início (até 12 semanas). Depois de atingir 12 semanas de gravidez, o pedido deve estar sujeito ao MFC ou ao Departamento de Proteção Social em vez de residência.

A solicitação deve ser anexada: