Estudos perto da casa podem sofrer moradores de aldeias e aldeias longe de Vologda

No Grand Ostyug em outubro do ano passado, foi recebido um complexo médico de diagnóstico móvel. Está equipado com base no carro nas quatro rodas Kamaz. A técnica foi comprada em nome do governador do oblast Georgy Filimonov de Vologda.

Desde meados de janeiro deste ano, o complexo médico foi para as colônias longe do município. Moradores de aldeias e aldeias agora podem passar na fluorografia e mamografia, sem deixar sua colônia.

Um dos primeiros, esse atendimento médico foi apreciado pelos habitantes da vila de Karasovo. Muitas mulheres que moram aqui, o procedimento de mamografia ocorreu pela primeira vez. De acordo com as recomendações dos médicos, o estudo deve passar por todas as mulheres com mais de 40 anos de idade.