Um médico do governo disse ao tribunal que ouviu o caso de estupro coletivo do IIT-BHU que foram encontradas marcas de arranhões nas partes íntimas da vítima, uma estudante do instituto.

O vice-conselheiro do governo distrital, Manoj Gupta, disse que a Dra. Anamika Singh, que examinou a vítima, registrou sua declaração no Tribunal Fast Track do juiz Kuldeep Singh na sexta-feira.

Em seu depoimento, a médica disse que não foram encontradas marcas de lesões internas na parte íntima da vítima, mas foram encontradas algumas marcas de arranhões na parte externa.

Ele disse ainda que a violência relacionada ao estupro não pode ser descartada, segundo Gupta.

O advogado do governo disse que depois de ouvir os argumentos do advogado do arguido Kunal Pandey, o tribunal fixou o dia 20 de Janeiro como a próxima data de audiência no caso.

A vítima, uma estudante do Instituto Indiano de Tecnologia-Universidade Hindu de Banaras, havia saído do albergue com a amiga na noite de 1º de novembro de 2023, quando três homens em uma motocicleta a pararam.

Os jovens supostamente amordaçaram a estudante, forçaram-na a tirar a roupa sob a mira de uma arma, gravaram um vídeo e a estupraram coletivamente. Após o incidente, os estudantes da UBS protestaram durante vários dias exigindo a prisão dos acusados ​​envolvidos no incidente.

Um caso foi registado ao abrigo da Secção 354 do IPC (agressão ou força criminosa contra uma mulher com a intenção de ultrajar a sua modéstia) e ao abrigo das disposições da Lei das Tecnologias de Informação na Esquadra da Polícia de Lanka. Mais tarde, a acusação de estupro coletivo foi acrescentada ao FIR, disse a polícia.

Três acusados, Kunal Pandey, Anand também conhecido como Abhishek Chauhan e Saksham Patel, foram presos no caso.