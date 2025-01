Etela Rajender dá um tapa em corretor de imóveis por ocupação ilegal de terras em Medchal – Telangana News

A membro do Parlamento (MP) do BJP, Etela Rajender, entrou em confronto com um corretor de imóveis no distrito de Medchal, em Telangana. Depois que surgiram alegações de que o corretor havia ocupado ilegalmente terras pertencentes a moradores empobrecidos na área de Pocharam, Rajender conheceu o corretor de imóveis.

Segundo fontes, a disputa remonta a 1985, quando moradores empobrecidos adquiriram terras, alguns construíram casas enquanto outros permaneceram subdesenvolvidos. Rajender, no entanto, disse que o corretor adulterou os documentos, supostamente trazendo homens musculosos para intimidar os moradores locais. Várias queixas foram feitas à polícia ao longo dos anos, mas nenhuma ação foi tomada.

Rajender, que foi abordado por residentes, organizou uma reunião pública para abordar o assunto e prometeu comparecer com as autoridades locais. Ao chegar, ele encontrou o corredor e seus supostos associados comemorando na área. A situação piorou quando Rajender, visivelmente irritado com as ameaças do corretor aos moradores locais, teve uma discussão acalorada com ele. Num momento de frustração, Rajender teria dado um tapa no corretor, declarando que era seu dever intervir sempre que a lei falhasse.

“Centenas de denúncias foram registradas na delegacia. Como não houve ação, eles (locais) abordaram-me e pedi-lhes que montassem uma tenda para um programa. Assegurei-lhes que estaria lá com os funcionários. Ele (o corredor) ameaçou os moradores locais. Ele não é um corretor de imóveis, mas um ‘gunda’. As pessoas estavam se rebelando, então me juntei a elas. Cheguei lá e o vi junto com ‘gundas’ festejando. Depois de uma discussão acalorada, dei um tapa nele. Onde quer que a lei falhe, eu tenho que estar lá”, disse ele.

“As pessoas estavam a rebelar-se e precisavam de apoio”, disse Rajender, defendendo as suas acções.