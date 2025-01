‘Eu a teria escolhido’: o raro elogio de Donald Trump à segunda-dama indo-americana Usha Vance

O presidente dos EUA, Donald Trump, durante sua cerimônia de posse em 20 de janeiro de 2025, elogiou Usha Vance, esposa do recém-empossado vice-presidente JD Vance, descrevendo-a como “mais inteligente” do que o marido.

Em seu discurso de posse, Donald Trump elogiou JD Vance por sua reeleição bem-sucedida e enfatizou as impressionantes carreiras do casal.

Depois que Vance foi escolhido como companheiro de chapa de Trump, as raízes hindus de Usha Vance logo se tornaram o assunto da cidade. Vance disse em diversas ocasiões que sua esposa não é cristã, mas ele “a apoiou muito” no aprofundamento de sua fé.

Vance disse no podcast Megyn Kelly Show em 2020: “Se talvez eu fique muito arrogante ou muito orgulhoso, apenas me lembro de que ela é muito mais realizada do que eu. As pessoas não percebem o quão brilhante ela é.” “.