‘Eu ainda sou choque’: a reação de Beyonce depois de criar história no Grammy 2025 se torna viral | Veja o vídeo

Grammy 2025 viu muitos vencedores. Mas, um dos momentos mais importantes da noite foi Taylor Swift, apresentando Beyonce, o prêmio do melhor álbum do país. Com essa vitória, Beyonce se tornou a primeira mulher negra a receber essa honra.

Sua reação depois de fazer a história se tornou viral, com vários fãs que inundam as redes sociais com suas reações.

Um dos videoclipes no Twitter (agora X) obteve quase 4 milhões de visitas. Confira uma olhada.

“O gênero é uma palavra fria para nos manter em nosso lugar como artistas. Ainda estou choque. Muito obrigado por esta honra “, disse Beyonce em seu discurso.

Beyonce disse que um dos mais prestigiados prêmios de música, o álbum vencedor do ano no Grammy 2025 para seu álbum Vaqueiro. Isso marca um momento histórico em que ele se torna a primeira mulher negra no século XXI a receber essa honra.

Apesar de manter o registro das vitórias e indicações do Grammy, Beyonce nunca havia vencido o álbum do ano anterior. Muitos acreditavam que havia sido repetidamente discordante nessa categoria.

Com essa vitória, ele se junta a um grupo de elite, tornando -se a quarta mulher negra a vencer. Os vencedores anteriores foram Lauryn Hill, Whitney Houston e Natalie Cole.

Beyoncé recebeu o prêmio dos membros do Departamento de Bombeiros de Los Angeles, reconhecendo os recentes incêndios florestais que devastaram a região. Durante seu discurso, ele dedicou o prêmio a Linda Martell, a primeira mulher negra a agir no Grand Ole Opry.

“Muitos anos se passaram. Quero dedicar isso à sra. Martell ”, disse Beyonce.

O apresentador Trevor Noah comemorou a conquista, afirmando que os fãs finalmente testemunharam a vitória de Beyonce por um longo tempo. As redes sociais explodiram com emoção, com os fãs elogiando quebrar barreiras e fazer história mais uma vez.

“Finalmente vimos que isso aconteceu, todo mundo”, disse Noah.

Grammy 2025: Outras vitórias importantes Nos prêmios Grammy 2025, alguns dos nomes mais importantes da música tiveram vitórias importantes. Kendrick Lamar dominou a categoria RAP, ganhou a melhor música de rap e a melhor performance de rap para não como nós.

A estrela de Ascent, Sabrina Carpenter, teve uma noite inesquecível, vencendo o melhor álbum vocal pop para Pop e Best Pop Apresentation for Espresso.

Enquanto isso, Chappell Roan foi homenageado com o melhor novo artista, e Shakira levou para casa o melhor álbum pop latino para Women não chora mais.

Fonte