Eu apenas tentei o tratamento "Pele de vidro" As rotinas parecem ter em comum – agora eu tenho mídia jogada

É inverno, o que significa que minha pele parece sem graça. A combinação de aquecimento fria e central deixou minha tez completamente seca, então planejei reservar um dos melhores tratamentos faciais para dar à minha pele uma hidratação muito necessária. No entanto, como eu estava deslizando para todos os melhores hidratantes para a pele radiante, minha pele também parece bastante congestionada. Sim, até a textura da minha pele é tocada, parece jumper e desigual.

Então, no final da outra noite, eu me vi pesquisando no Google os melhores tratamentos para a tez congestionada. Um tratamento que continuou a surgir foi o hidrafacial. Eu tinha visto este tratamento bastante Nas redes sociais, e eu conheço muitas celebridades (de Beyoncé e J.Lo a Suki Waterhouse) o Jure. Obviamente, tornou -se muito popular nos últimos anos, mas eu sempre o coloquei como um desses modos de pele agitados que provavelmente não valeram o meu tempo (ou meu dinheiro).

No entanto, tempos desesperados exigem medidas desesperadas, então pensei que era o momento ideal para experimentar o rosto e ver o que é. Eu reservei em um hidrafacial de platina em um dos meus lugares favoritos para tratamentos de beleza, Terapia clínicaEntão continue percorrendo meu exame completo …

O que é um hidrafacial?

Primeiro de tudo, o que realmente Leste Um hidrafacial? Eu me estiquei Editor de beleza e especialista em esteticista, Dia da GraçaPara informações. “Um hidrafacial é um tratamento de pele rejuvenescedor, baseado na tecnologia entregue por uma máquina patenteada”, ela me disse. “Ele segue um protocolo facial definido que incorpora drenagem linfática, limpeza, esfoliação, extrações e hidratação. Elimina células e impurezas da pele mortas e infunde a pele com ingredientes hidratantes e iluminadores”. “” “

Você pode ter visto essas máquinas patenteadas nas redes sociais e, nesse caso, saberá que esse rosto usa essencialmente uma baguete para realizar diferentes partes do tratamento na sua pele.

“Um hidrafacial usa a tecnologia de patentes de vórtice combinada com dicas e soros específicos para lhe dar hidratação limpa e fusível em sua pele”, acrescenta Emma Lynam, treinadora clínica sênior em Terapia do Reino Unido da Clínica. “Os soros estão cheios de peptídeos, ácido hialurônico, antioxidantes, AHAs – todas as nossas necessidades saudáveis”.

O que um hidrafacial está fazendo?

Então, como tudo isso beneficia a pele? “Como a ênfase é colocada na desintoxicação, esfoliação e eliminação de pele morta, os hidrafaciais podem beneficiar uma ampla gama de preocupações com a pele – especialmente em termos de monótona, congestionamento e pigmentação”, explica Dia. Como o próprio nome sugere, também pode ajudar a hidratar a pele e adicionar uma bela luz.

“Os hidrafaciais são uma excelente opção de tratamento para pessoas que não têm necessariamente tempo para faciais regulares. Eles fornecem à pele uma redefinição intensiva e os resultados podem durar vários meses”, acrescentou Dia. “Eles também fazem um pouco de tudo, o que pode ser bom se você não souber o que sua pele precisa, ou se você quer apenas se sentir profundamente limpo, revigorado e reidratado – ideal depois de seguir ou se você mora em uma cidade”.

TEM Terapia clínicaExistem diferentes hidrafaciais disponíveis, dependendo das preocupações da sua pele. Por exemplo, o tratamento facial que eu havia incluído incluiu o “J.Lo Booster”, que é essencialmente um soro de niacinamida que trabalha para hidratar e iluminar a pele, ao lado de antioxidantes para proteger a pele dos agressores ambientais. Perfeito se você mora em uma cidade animada como eu. E sim, para aqueles que se perguntam, foi realmente criado em colaboração com J.Lo Beauty.

Quanto custa um hidrafacial?

Na clínica de terapia, uma sessão de hidrafacial pontual com o J.Lo Booster é de £ 219, mas se você reservar um bloco de seis sessões, isso será reduzido para £ 189 por sessão. No entanto, os preços variam consideravelmente entre as clínicas; portanto, verifique os custos no site da sua clínica escolhidos antes da reserva.

O que esperar em um hidrafacial

Eu tinha um hidrafacial mais aprofundado, como você verá abaixo, mas Lynam Isso me diz que um tratamento padrão inclui os quatro estágios clássicos, incluindo limpeza, esfoliação, extração e hidratação da pele.

Etapa 1: Limpeza

Primeiro de tudo, seu tratamento facial começará limpando a pele para eliminar qualquer maquiagem e garantir que você inicie o tratamento facial com uma base limpa. Fiquei um pouco preocupado em marcar a consulta com a maquiagem, mas meu facial me garantiu que tudo estava bem. Lembre -se de que esse tratamento facial evita a área dos olhos; portanto, se você usar rímel, ele não será removido durante esta etapa.

Etapa 2: drenagem linfática

Em seguida, seu tratamento facial realizará uma massagem de drenagem linfática macia para ajudar a aumentar o fluxo sanguíneo para a pele, reduzir os bolsos e a tensão e melhorar a circulação. É certamente uma das partes mais relaxantes de todo o rosto.

Etapa 3: Esfoliação

Agora é hora da parte divertida, esfoliação. A varinha esfolia suavemente a pele (parece que alguém raspando lentamente a superfície) enquanto aplica um esfoliante químico (ácido glicólico) para obter os melhores resultados.

Uma parte pela qual fiquei realmente empolgada foram as extrações. A baguete usa a tecnologia de sucção para extrair toda a sujeira dos poros e eliminar os cravos. Nesta fase, minha pele parecia um pouco quente e picada, mas não houve dor durante esse processo.

Etapa 5: J.Lo Booster

Como eu tinha um hidrafacial mais alto, tive direito a J.Lo Booster. A baguete aplica um soro refrescante à pele, e esse soro é preenchido com peptídeos, ácido hialurônico, niacinamida e antioxidantes. Eu realmente podia começar a ver o brilho nesta fase.

Etapa 6: terapia LED

Depois disso, o tratamento facial aplicará uma máscara de LED para ajudar a reduzir qualquer inflamação e promover a produção de colágeno. Eu tive isso por cerca de oito minutos e foi uma ótima maneira de terminar depois de todos os esfoliantes.

Etapa 7: hidratação

Finalmente, o tratamento termina com outro golpe de hidratação. Outro soro é aplicado e seu facialista também pode aplicar um SPF para proteger sua pele pós-faccular. A parte mais satisfatória deste facial é que você pode realmente ver que sujeira foi extraída da sua pele no final. Sim, é um pouco rude, mas também estranhamente fascinante.

A editora de beleza júnior, Grace Lindsay, mostrando os resultados de seu hidrafacial.

Um hidrafacial é adequado para todos os tipos de pele?

Um rosto pode estar na moda nas redes sociais, mas antes de pular na debulha da mídia, é realmente importante se perguntar se o tratamento é bom para o seu tipo de pele. “Um hidrafacial é adequado para a maioria dos tipos de pele, mas se a sua pele é muito sensível ou você tem acne grave, pode não ser o tratamento mais adequado para você”, disse Dia.

Eu certamente concordaria com isso. Não tenho pele super sensível, mas certamente pode ser sensível. Eu estava bastante vermelho após esse tratamento facial e vivi muito formigamento; portanto, se sua pele é muito sensível, pude ver que é um rosto bastante irritante para você. Se você não tiver certeza, não deixe de falar com seu facilista com antecedência para expressar suas preocupações. Existem elementos de um hidrafacial que podem ser adaptados ao seu tipo de pele, como a força do ácido glicólico, você pode, portanto, sempre pedir para começar no nível mais baixo se estiver um pouco preocupado.

Meu veredicto hidrafacial

Minha pele antes do hidrafacial

Minha pele depois de hidrafacial

No geral, eu realmente apreciei esse tratamento. Meu facialista me fez sentir muito confortável e constantemente observou minha pele para verificar se tudo estava indo (e sentindo) bem. Como mencionado acima, logo após esse tratamento, minha pele estava vermelha e quente e quente para tocar, e eu estava um pouco preocupado com o fato de o rosto estar muito duro com a minha pele. No entanto, depois de cerca de uma hora, ele se acalmou completamente e eu acabei com um brilho como nunca antes. Minha pele pode ser bastante reativa, então eu não estava muito preocupado com a vermelhidão, mas como mencionado acima, se você tem uma pele sensível ou uma barreira da pele danificada, não acho que seria o tratamento certo para você.

No dia seguinte ao meu tratamento facial, minha pele ainda estava brilhando e sentida ENTÃO Suave para tocar. Notei uma grande diferença em comparação com a seca e o congestionamento da minha pele antes de ter feito isso; portanto, se você tiver problemas com problemas de pele semelhantes, eu certamente recomendaria tentar.

Dito isto, há desvantagens para esse tratamento facial importante para saber. É frequentemente anunciado como um bom tratamento a ser obtido antes de um grande evento, e a maioria dos sites diz que não há tempo de parada. Na minha opinião, eu provavelmente o conseguiria um ou dois dias antes de um evento, e não no dia de. É principalmente devido à vermelhidão que eu vivi, mas é também porque a maioria dos facialistas aconselha não compensar 24 horas depois de tê -lo feito.

Deve -se notar também que você não pode usar outros ingredientes para cuidados ativos da pele ou esfoliar produtos dois dias antes ou depois deste tratamento, e é aconselhável evitar a exposição ao sol quatro semanas antes. Eu recomendo o uso de produtos calmantes e hidratantes posteriormente, mantendo a exposição ao sol pelo menos e sempre usando um SPF de alto fator.

Além disso, esse tratamento facial é caro (começa em £ 99 por 30 minutos na clínica de terapia) e é aconselhável obtê -los regularmente para ver os melhores resultados. Eu podia me ver investindo em um a cada poucos meses, mas se você já usa ácidos esfoliantes em sua rotina de atendimento usual, provavelmente não é algo que você precisa fazer.

Benefícios:

Ajuda para congestionamento e seca

Folha a pele incrivelmente brilhante

Tempo de processamento curto

Desvantagens:

Um pouco caro

Pode precisar regularmente para ver os melhores resultados

Poderia irritar a pele sensível

Compre meus produtos favoritos para usar após um hidrafacial:

Reavivamento Soro suave sensível Eu usei esse soro suave e pós-facial e minha pele gosta.

Medical8 Ultimate Recovery ™ O rico hidratante do MEDIK8 foi formulado para minimizar o tempo de inatividade associado a tratamentos estéticos. Ele trabalha para criar uma barreira protetora para bloquear a umidade e é perfeita para esta época do ano.

Sarah Chapman Creme de recuperação de Glow R&R Outro creme calmante e nutritivo para a pele seca e sensível que foi projetada com tratamentos clínicos em mente.