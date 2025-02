Eu chamo isso: esses apartamentos convencionais estão prontos para serem os sapatos mais elegantes de 2025 (e Kendall e Hailey Ok)

É difícil acreditar que já estamos dois meses após 2025; O pensamento de que 2000 foi de um quarto de século atrás parece quase surreal. O que é ainda mais surpreendente é que menos de 8 semanas neste ano novo, várias celebridades já anunciam um sapato em particular como um estilo final do ano.

Recentemente, os ícones de moda Hailey Bieber e Kendall Jenner foram identificados em Los Angeles, com os mocassins do canal da linha. Seja uma coincidência elegante ou uma colaboração deliberada, eles abalaram esses apartamentos elegantes com meias brancas crocantes e jeans grandes e largos. Para terminar o visual, Bieber escolheu uma jaqueta de couro em angústia e uma bolsa de sapatos, enquanto Jenner optou por um saltador vermelho e uma bolsa de ombro de couro.

(Imagem de crédito: Getty Images)

A linha Incorda a essência do luxo discreto, com um compromisso com as concepções que se orgulham de uma estética atemporal e relevância duradoura. Não é de surpreender que Jenner e Bieber, conhecido por seu gosto impecável nas bases altas, sejam atraídas pela marca Mocassins do canal. Esses sapatos têm um design inteligente, claro e sofisticado, caracterizado por sua elegante composição de couro, seus dedos arredondados macios e sua silhueta de baixo perfil. Eles são versáteis o suficiente para melhorar uma roupa de jeans relaxada, pois as duas celebridades demonstraram ou dar uma elegância relaxada a um vestido máximo ou uma mini -saia.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Com Jenner e Bieber aprovando este tênis discreto, sua popularidade deve crescer, alcançando muito além da rolagem para comprar os apartamentos aprovados por celebridades e uma seleção de estilos semelhantes que capturam a estética da fila.

Compre mocassins de couro do Canal Row:

A linha Canal de couro

Compre outros mocassins elegantes que eu gosto:

