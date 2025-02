Eu chamo isso – esta nuance chique será a maior cor de esmalte da temporada

Em relação às melhores marcas de verniz de unhas, você realmente não pode dar errado com a OPI. Siga qualquer melhor artista de unhas no Instagram e você os verá usar esta marca para recriar as maiores tendências das unhas em suas celebridades. As fórmulas não são apenas excepcionais, mas uma coisa que a OPI é particularmente boa, oferece uma variedade de cores lisonjeiras de unhas neutras.

Da sombra do engraçado coelho emblemático ao Burnon, no banho de espuma igualmente popular, não conheço alguém que não tenha opção neutra na OPI em sua coleção de esmaltes. Esses tons em particular estavam por toda parte no ano passado, mas este ano, acho que veremos outra sombra atemporal tomar a frente do palco. Deixe -me apresentá -lo ao OPI Love está no esmalte nu.

O Opi Love está em esmalte nu

O especialista em unhas do artista, Harriet Westmoreland, é um grande fã dessa sombra.

Este esmalte em gel faz parte da gama profissional da OPI (significa que é um para optar pela sala de estar), e eu a vi em algumas das contas do Instagram do meu artista de unhas favorito. Ele chega à tonalidade rosa transparente mais bonita e, embora um casaco lhe dê uma ligeira suspeita de cor, você pode construí -lo para mais acabamento da declaração.

Por que eu acho que essa nuance de unhas será tão grande este ano? Bem, não apenas corresponde perfeitamente à tendência das unhas de garotas limpas, que é tão popular no momento, mas também me lembra a tendência das unhas com leite de morango que é de repente em todos os lugares Nesta temporada. Sim, as unhas rosa transparentes têm um momento, então não tenho dúvidas de que veremos mais pessoas usarem esse tom a partir de agora. Sem mencionar o fato de que também tornaria a manicure perfeita do Dia dos Namorados ou a cor das unhas do casamento …

Loja Opi Love está em esmalte nu

OPI O amor do verniz em gel está nus Compre a cor das unhas do gel para obter essa aparência digna de uma sala de estar em casa.

Loja Opi Love está em alternativas de esmalte nuas

Se você está procurando algo semelhante, mas não quer um verniz em gel, reuni tons alternativos de unhas abaixo.

1. Essie pura fantasia

Este esmalte rosa rosa pode ser sobreposto, dependendo da aparência desejada. Eu recomendo duas a três camadas para um tom rosa. Projetado para parecer um verniz em gel, isso dará um acabamento brilhante em alguns segundos.

Compre o verniz:

Essia Gel Couture Unishine em forma de gel, pura fantasia

2. Hortencia manucista

Se você quer algo realmente transparente, recomendo Hortcia de manicure. Não apenas parece chique, mas essa fórmula de esmalte é agradável às suas unhas, por isso é perfeito se você fazer uma pausa no seu homem.

Compre o verniz:

Manucista Esmalte

3. Essie para o resgate

Outra opção chique do Essie que adicionará uma sombra rosa transparente às unhas. Este é outro verniz projetado para fortalecer suas unhas entre as reuniões de gel.

Compre o verniz:

Essia Para a distribuição de danos causados ​​pelo gelo UV ao tratamento de unhas

4. Chanel Ballerina

O esmalte da Chanel Ballerina é o tom rosa puro, cujos artistas de unhas não podem ter o suficiente.

Compre o verniz: