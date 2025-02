Eu chamo isso – este novo "Geléia" O perfume está prestes a se tornar um símbolo de status em mulheres elegantes

Em relação aos melhores perfumes, você realmente não pode errar com um pouco de Dior. Sim, há uma boa razão para que os perfumes da Dior estejam entre os perfumes mais populares de todos os tempos. Consequentemente, sei que posso contar com a casa de moda francesa sempre que preciso de um novo perfume. Então, quando soube do último lançamento do perfume da marca, praticamente gritei uma emoção.

Se você não ouviu, Dior acabou de sair não um, nem dois, mas três Iterações de perfume sólido de famosos perfumes da senhorita Dior. É facilmente o lançamento de beleza mais legal de toda a temporada, e eu quero desesperadamente colocar minhas mãos em um dos perfumes.

Se você não sabia, sou um grande fã de perfumes sólidos porque eles são ideais para jogar sua bolsa e completar seu perfume ao longo do dia. Não apenas isso, mas aplicando esses perfumes diretamente à pele, você pode literalmente senti -los o dia todo.

No entanto, quando os aromas sólidos da Dior chegaram ao meu escritório para que eu possa testar, devo admitir que estava um pouco confuso. Cada perfume é um bastão rosa translúcido que parecia um pouco de geléia. Ele certamente diria que nunca vi nada assim antes, mas fiquei intrigado. Passei na semana passada colocando esses aromas florais à prova e compartilhei todos os meus pensamentos abaixo …

Dior Miss Dior Mini Miss Solid Perfume Review

A fórmula

Primeiro de tudo, temos que falar sobre a fórmula. Quando vi que a pesquisa para “Dior Jelly Perfum” estava aumentando, eu sabia que não estava o único confuso com a operação deste produto. Acontece que é bastante inteligente.

A fragrância sólida é completamente sem álcool (o que a torna uma excelente escolha para aqueles que são mais sensíveis ao perfume) e que são enriquecidos com cera rosa, o que deixa sua pele macia e sedosa. A textura da geléia é tão fácil de esfregar no pescoço, no decote ou nos pulsos e contém uma versão altamente concentrada dos perfumes Miss Dior, projetados para deixar um caminho durável. Até agora, fica um grande sim de mim.

Perfumes

Como mencionado acima, você pode comprar o mini Perfume Miss em três perfumes emblemáticos, e eu descrevi cada um abaixo.

Senhorita Dior Eau de Parfum Mini Miss

Se você é fã da senhorita Dior Dior Eau de Parfum Classique, então é o único para você. O melhor perfume de vendedores foi transformado em uma versão sólida com um buquê floral brilhante no coração do perfume. Notas de Lys-Of-the Valley, Peony, Iris e Rose começaram à pele, antes de secar em uma base de baunilha, sândalo e almíscar.

Esta fragrância floral feminina é completamente cativante e o complementará após o elogio.

Miss Dior Blooming Bouquet Mini Miss

É certamente o perfume mais edificante da coleção. É um banheiro, por isso geralmente não tem tanta projeção de perfume quanto um eau de parfum, mas é perfeito para aqueles que não amam nada demais. Ele contém notas de citros, rosa doce e almíscar branco fresco. Embora seja aberto a uma nota picante, ele seca a uma base de pó que adiciona uma bela suavidade à fragrância global.

Sempre que aplico isso, ele me lembra os primeiros dias da primavera, onde flutuo no meu vestido branco mais bonito e pego um monte de peônias no meu mercado local de flores.

Miss Dior Parfum Mini Miss

Agora, se você gosta de algo um pouco mais intenso, esse perfume é para você. Se você não sabia, Francis Kurkdjian, o perfumista francês e o diretor de criação de perfumes da Dior, reinventou recentemente o perfume Miss Dior com mais intensidade. O resultado? Senhorita Dior Perfume.

Essa intensa interpretação é dominada por notas de jasmim, o que aumenta os acordos florais e leva o perfume a um nível totalmente novo. A adição de mandarim também adiciona um toque suculento que torna o perfume ainda mais delicioso. No entanto, uma base de cedro e espuma acrescenta uma sensação terrosa que faz com que esse perfume pareça uma versão incrivelmente sensual e adulta do seu perfume Dior favorito.

Embalagem

Agora temos que falar sobre a embalagem. Você já viu um perfume tão chique? Cada perfume é hospedado em uma caixa sólida com um motivo nas etapas de caça. Na minha opinião, é o melhor acessório de moda para esta temporada e além.

O que torna este produto tão bom se, diferentemente de outros perfumes sólidos que eu tentei, você pode simplesmente remover a tampa e deslizar o perfume diretamente na pele. É um design completamente infalível que facilita a aplicação do seu perfume de maneira rápida e fácil.

Longevidade

Você pode estar se perguntando, esse perfume realmente dura na pele? Eu estava definitivamente cético, porque todos os perfumes sólidos não têm poderes duradouros impressionantes, mas isso realmente me de tirar o fôlego. Aplico meu perfume escolhido pela manhã e sempre posso sentir isso nos meus pulsos na mesma noite, mesmo depois de uma viagem muito suada para o trabalho. Uma coisa que direi é que perfumes mais leves não duram tanto quanto o perfume, mas sempre fiquei impressionado com a projeção global de perfumes.

Pode ser despedido, mas, sendo visto que você não pode elogiar esse perfume em suas roupas, isso cria uma experiência de perfume mais íntima, o que significa que os outros podem não retomar tanto em seu perfume. Pessoalmente, eu gosto de gêmeos o perfume sólido com meu perfume habitual da Miss Dior, para obter o melhor dos dois mundos.

O veredicto

No geral, eu me lembrei deste lançamento de perfume. Não são apenas esses perfumes as coisas mais chiques que eu já vi, mas também fizeram meu perfume tão rápido e fácil. Na verdade, não acho que minha bolsa nunca possa estar sem esse produto agora.

Compre o Dior Mini Miss Solid Perfumes

Dior Senhor Para Fácil de aplicar

Ideal para viajar

Vem no perfume emblemático da senhorita Dior Contra Pode querer sobrepor o perfume Miss Dior para uma projeção de perfume mais poderosa

Dior Miss Dior Blooming Bouquet Mini Miss Miss Solid Perfume Para Fácil de aplicar

Ideal para viajar

Odor mais leve e mais frio Contra Não dura tanto quanto as outras opções

Dior Miss Dior Perfume Mini Miss Miss Solid Perfume Para Fácil de aplicar

Ideal para viajar

Perfume sustentável Contra Um pouco mais caro do que outras opções

Compre mais produtos Miss Dior

Dior Miss Dior Eau de Parfum Compre o perfume popular aqui.

Dior Gel de chuveiro indulgente Miss Dior Por que não levar seu perfume favorito no chuveiro com você?

Dior Senhorita Dior reconfortante leite Um leite corporal correspondente ajudará a tornar seu perfume mais tempo.

Dior Miss Dior esfoliando óleo corporal

Imagem de abertura: @erinoffduty