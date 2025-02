"Eu chorei enquanto uso meu nome": Marta Donà, as primeiras palavras sensacionais do gerente de Olly

Os clássicos bem conhecidos (e fofocas) repetiram a história: por trás da vitória de Olly todos Festival de Sanremobem como os de Angelina Mango Em 2024, Marco Mengoni em 2023 e de Maneskin Em 2021, sempre há uma pessoa: Marta Donà, que de todos esses artistas é o agente (The Maneskin “então deu -o” se afastar “logo após o triunfo em Ariston) e é considerado a poderosa eminência cinzenta da música italiana.

Para trazê -lo adiante, completo com uma sugestão do mesmo número de televisão, o dia 15 foi PINUCCIO Por Comic the News (Sua profecia data de 5 de fevereiro) com o diretor de TglA7 Enrico Mentana Que alguns minutos após a vitória de Olly realizaram a teoria nas mídias sociais.





O direto interessado por dias é silencioso, sem sequer enviar um comentário. Agora, no entanto, Donà escolheu o Instagram, com um relevo aberto, para responder mais ou menos diretamente àqueles que a acusaram em alguns aspectos de graça.





‘Eu tenho o privilégio de fazer minha vida minha vida. Isso me faz sorrir (e me deixa Também feito para chorar) Assim como meu nome, foi usado hoje em dia – o gerente escreve -. Eu nunca pensei que poderia estar no centro das atenções, precisamente porque vivo para colocar os outros no meio, é o que me dá orgulho e satisfação. Construindo juntos, imagine, acreditando que é muito forte, o compartilhamento é algumas das coisas que sempre me moveram “.

‘Eu nunca pensei nisso Tenha medo de fazer algo bom E hoje em dia eu tive medo disso. Felizmente, demorou pouco tempo. Era bom que eu fiquei por aí, me ajudou a viver com as coisas, voar, de fato, deslizar e descansar suavemente, porque havia impressionado as imagens do que experimentei, como dispositivos de sua vida. Sem retórica, digo obrigado “.

“Graças à minha equipe extraordinária – conclui seu e -mail – uma equipe com que os chilillares é a praia para o almoço na quinta -feira gritar A noite na rua. Obrigado a todos que sabem como são meus olhos quando estou feliz, mas acima de tudo eles sabem como são meus olhos quando estou triste e nunca parei de sorrir. Mesmo com lágrimas. Obrigado Francesca, Alessandro e Federico que me deixaram viver por uma semana imersa em arte e música, este é o meu privilégio e é Tudo o que importa“.