"Eu conheci a mãe de Fedez no restaurante" E acabou mal: a história de Selvaggia Lucarelli

Il Festival de Sanremo Não é apenas o maior evento da música italiana. Mas é também a chance mais colossal de criar controvérsia constante. Especialmente considerando todo o VIP de Gliospiti do evento. Entre eles estão, por exemplo, Fedez e Selvaggia LucarelliNão é novo em Batibecchi desse tipo. A assinatura do DiárioNos microfones de Zeta -RadioEle contou a um episódio curioso em que ela desempenhou no papel principal com a mãe do rapper do Milanês.

“Eu conheci a mãe de Fedez no restaurante… “, explicou Selvaggia Lucarelli interveio aos microfones de Zeta -Radio No RTL 102.5, vive de Villa Nosda a Sanremo apresentou algumas curiosidades sobre os protagonistas do Festival Sanremo. “O mais sensível Na corrida? Boh, meu, não um bom relacionamento com Fedez fará com que O que eu disser, isso criará controvérsia“Disse Lucarelli.





Então a história sobre Fedez. “Eu estava comendo em um restaurante duas noites atrás e estou sentado. Em um certo ponto, um grupo de mulheres chega. Depois de 10 minutos, uma senhora olha para isso, uma senhora loira olha para mim e Fugir com amigos Mesa larga. Era a mãe de Fedez“, Selvaggia Lucarelli disse na Rádio Zeta de Villa Nosseda a Sanremo”.Não houve brigasPor causa do céu “, acrescentou.