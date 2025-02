O Mundial Anti -Doping Bureau explica o porquê Jannik Sinner recebeu uma desqualificação muito mais curta para o doping do que o Seis anos de suspensão Imposto a um skatista espanhol em uma loja de doping semelhante.

A mídia espanhola chamou a atenção para a longa desqualificação no skatista local Laura Barquero Depois de ser positivo para o anabólico Trevoa mesma substância que o pecador Desqualificação de três meses Após um acordo discutido no sábado entre a WADA e o tenista número um italiano no mundo.





Wada enfatizou que, embora ambos os casos relacionados à mesma substância, os fatos específicos em relação ao caso de Barquero fossem “muito diferentes” do que o pecador. “A diferença fundamental entre os dois casos é que a versão do Barquette Sra. AgentsChap enviou um e-mail paraAssociated Press. “Pelo contrário, no caso do pecador, os testes confirmaram claramente a declaração do atleta, conforme estabelecido na decisão da primeira instância”.

Barquero foi positivo para o clostebol pela primeira vez Jogos Olímpicos de Inverno de 2022então novamente em Janeiro de 2023 Em um teste de corrida de corrida realizado porUnião Internacional de Patinação. No final, a WADA concluiu um “acordo de resolução de casos”, no qual o atleta foi suspenso por seis anos. O acordo foi aceito e assinado pela WADA, ISU e pelo próprio atleta. “Se a sra. Barquero não concordou com a sanção proposta, Não era obrigatório assinar O acordo para a resolução do caso e foi livre para realizar o caso da audiência no CAS “, disse Wada.





A agência tentou proibir o Sinner, três vezes o Grand Slam Champion, Por pelo menos um ano. Ele havia contestado a decisão do ano passado sobre a agência internacional de integridade do tênis para não suspender o pecador pelo que a ITIA havia avaliado infecção casual do esteróide anabolizante proibido em março passado. Portanto, Wada retirou formalmente seu apelo ao reivindicar a explicação do atleta sobre a causa da violação e que o pecador não pretendia trapacear.

O relatório do Instagram de Barquero publicou várias histórias, chamando a atenção para a discrepância entre o castigo imposto a ela e ao pecador. Ele então publicou um vídeo no qual ele fala sobre como sua longa suspensão o tocou: “É um sanção desproporcional Isso significava o fim da minha carreira “, disse ele.” Eu acho que serve como um exemplo claro das falhas do sistema. Eu realmente não sei o que aconteceu. Mas tenho que tomar as consequências, aceitar as regras e multas atuais são confrontados que às vezes são extremamente desproporcionais.regras injustas‘E ser capaz de começar sua vida. Ele disse que traços de clostebol surgiram em seus resultados pela contaminação de um creme que geralmente é usado para tratar o feridas na pele que é vendido na Itália sem receita médica e não se destina a melhorar o desempenho esportivo.

“Eu tive o acidente de me infectar acidentalmente com um creme que um colega havia comprado e foi usado por pessoas próximas a mim”, disse ele. “Eu não podia imaginar que, para ser positivo, basta tocar em uma pessoa que usava esse creme ou para tocar em um objeto que estava em contato com o creme”.